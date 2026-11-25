A euforia que levou o Ibovespa a superar os 200 mil pontos durante o período eleitoral deu lugar a uma forte fuga de investidores da bolsa brasileira. Um mês após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o principal índice da B3 acumula queda de 20%, enquanto as empresas listadas perderam mais de R$ 1 trilhão em valor de mercado. Mas o tombo não atingiu todas as companhias da mesma maneira.

Enquanto ações de exportadoras como Suzano, Embraer e WEG avançaram até 28%, papéis de empresas ligadas ao consumo e à atividade doméstica chegaram a perder quase 60%, de acordo com levantamento realizado pela Economática a pedido da EXAME.

O Ibovespa fechou o pregão de 23 de outubro, último antes do segundo turno, aos 205.082,56 pontos. Nesta terça-feira, 24 de novembro, terminou a sessão aos 164.089,81 pontos, uma perda de 40.992,75 pontos. A queda praticamente apagou a valorização que havia levado o índice a renovar recordes na esteira do primeiro turno das eleições.

Para Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, a explicação começa justamente naquela disparada. O mercado passou a apostar em uma possível mudança de governo e em uma agenda econômica mais favorável aos investidores, com um ajuste fiscal mais rápido e profundo. A expectativa levou o Ibovespa para além dos 200 mil pontos, mas não resistiu ao resultado do segundo turno.

"O mercado se animou, acho que de forma excessiva, montou diversas posições. E quando tivemos o segundo turno com o desfecho da vitória de Lula, houve uma quebra de expectativas", afirma.

Na sequência, investidores começaram a desmontar posições e retirar recursos da Bolsa. O índice voltou a níveis próximos dos registrados antes da arrancada eleitoral. "Se a pessoa dormisse antes do primeiro turno e acordasse, talvez não tivesse visto toda essa variação que tivemos aí durante o primeiro e segundo turno", diz Sung.

Suzano, Embraer e WEG escapam da queda

O desempenho das ações ajuda a mostrar como a mudança de percepção dos investidores afetou de maneira diferente os setores da economia. Levantamento da Economatica com dados até 23 de novembro, o pregão da última segunda-feira, mostra que as maiores altas ficaram concentradas em empresas com exposição relevante ao mercado externo.

A Suzano (SUZB3) liderou os ganhos, com valorização de 28,17% no período. Na sequência aparecem Embraer (EMBJ3), com alta de 21,06%, e WEG (WEGE3), que avançou 16,80%. A TIM (TIMS3) e a Telefônica Brasil (VIVT3) também conseguiram atravessar o período no azul, com ganhos de 14,82% e 8,33%, respectivamente.

Na outra ponta, o cenário foi bastante diferente. A Vamos (VAMO3) registrou a maior queda, de 59,44%, seguida por Cogna (COGN3), com recuo de 49,68%. A Tenda (TEND3) e a Cyrela (CYRE3) também perderam 47,57% e 47,43%, respectivamente.

Assim como C&A (CEAB3), MRV (MRVE3) e Localiza (RENT3), que acumularam perdas superiores a 45%.

Para Sung, a diferença passa pela exposição das companhias à taxa de câmbio e à atividade econômica brasileira. Com o dólar mais caro, próximo de R$ 6, exportadoras que recebem receitas na moeda americana tendem a se beneficiar da conversão desses valores para reais.

Já empresas que dependem de insumos importados podem enfrentar custos maiores, enquanto aquelas com dívidas em moeda estrangeira ficam expostas ao aumento das despesas financeiras.

"Para as empresas exportadoras que têm a sua receita em dólar, essa taxa de câmbio é extremamente positiva para os seus resultados", afirma.

O economista também chama a atenção para a perspectiva de crescimento mais fraco no Brasil, em um ambiente de juros elevados. A combinação tende a pressionar o crédito, o consumo das famílias e, consequentemente, os resultados das companhias mais dependentes do mercado interno.

"Empresas que dependem mais do mercado doméstico, nesse momento de crescimento baixo, com inflação alta e juros também elevados, acabam sofrendo", diz.

Real tem pior desempenho entre 27 moedas

A deterioração dos ativos brasileiros não ficou restrita à Bolsa. O real também apresentou o pior desempenho entre as moedas analisadas pela Elos Ayta. Entre 23 de outubro e 23 de novembro, a moeda brasileira perdeu 15,63% de seu valor frente ao dólar, quase o dobro da desvalorização do peso colombiano, que ficou em 8%.

A combinação entre a queda do Ibovespa em reais e a desvalorização cambial ampliou ainda mais as perdas para investidores estrangeiros. Em dólares, o índice brasileiro recuou 32,20% no período, o pior resultado entre os 21 índices acionários internacionais acompanhados pelo levantamento. O Merval argentino, com queda de 23,70%, e o Colcap colombiano, com baixa de 15,03%, vieram na sequência.

O cenário internacional também foi desfavorável: 20 dos 21 índices analisados registraram perdas em dólares. Ainda assim, a intensidade da desvalorização brasileira ficou bastante acima da observada nos demais mercados.

Na avaliação de Sung, o fortalecimento global do dólar contribuiu para a pressão cambial, mas não explica sozinho a dimensão da queda do real. O índice DXY, que mede a força da moeda americana em relação a uma cesta de divisas, subiu cerca de 3,2% nos últimos 60 dias, segundo o economista.

"Se eu pegar diversas moedas de países semelhantes ao Brasil, exportadores da América Latina também tiveram sua moeda se enfraquecendo. Mas a moeda brasileira teve uma perda de valor quase quatro vezes maior que a alta do DXY. Isso é muito por conta dos riscos domésticos", afirma.

Petrobras e bancos concentram perdas de valor de mercado

A dimensão da reprecificação também aparece no valor de mercado das companhias brasileiras. Segundo a Elos Ayta, as empresas listadas na B3 perderam R$ 1,042 trilhão entre 23 de outubro e 23 de novembro. O valor de mercado total caiu de R$ 5,684 trilhões para R$ 4,642 trilhões, uma redução de 18,33%.

A perda equivale praticamente ao valor de mercado de todo o setor bancário brasileiro listado na Bolsa, estimado em R$ 1,046 trilhão em 23 de novembro. Os setores bancário e de exploração, refino e distribuição de petróleo responderam por 60,4% da redução, embora representassem aproximadamente 42% do valor de mercado da B3 no início do período.

Individualmente, Petrobras, BTG Pactual, Itaú Unibanco, Bradesco e Banco do Brasil registraram as cinco maiores perdas em valores absolutos, somando R$ 577,7 bilhões. A Petrobras liderou o ranking, com redução de R$ 230,3 bilhões em valor de mercado. Já o Banco do Brasil teve a maior queda percentual entre as cinco companhias, de 42,6%.

Incerteza fiscal mantém investidores na defensiva

Além da desmontagem das posições montadas durante o período eleitoral, a falta de clareza sobre a condução da política econômica a partir de 2027 continua pesando sobre os ativos brasileiros.

Em relatório divulgado em novembro, o Morgan Stanley rebaixou a recomendação para a bolsa brasileira de neutra para abaixo da média do mercado, underweight, e passou a projetar o Ibovespa em 160 mil pontos no fim de 2027.

O banco avalia que a economia brasileira está em fim de ciclo e em desaceleração, enquanto os juros elevados continuam inibindo investimentos e a tomada de risco. Também considera que as estimativas de lucro das companhias locais estão altas demais e que o custo de capital próprio no Brasil, próximo de 20%, supera o retorno sobre o patrimônio que a maior parte das empresas consegue entregar.

"É difícil ser otimista com a América Latina e pessimista com o Brasil", escreveram os analistas no relatório, ao reconhecer a diferença entre a perspectiva positiva para a região e a visão mais negativa para as ações brasileiras.

O banco, porém, não recomenda abandonar completamente o mercado local. A preferência é por empresas exportadoras, com receitas relevantes em dólar e capacidade de gerar retorno acima do custo de capital, em detrimento de companhias mais dependentes da economia doméstica.

A preocupação com as contas públicas também esteve no centro das reações ao primeiro pronunciamento de Lula após a reeleição, em 8 de novembro. Embora o presidente tenha reconhecido a dívida pública e os juros elevados como desafios, não apresentou medidas concretas para conter despesas ou estabilizar o endividamento.

Na ocasião, especialistas ouvidos pela EXAME apontaram que a ausência de propostas específicas manteve as dúvidas sobre a capacidade do governo de equilibrar as contas. A dívida bruta chegou a 82,9% do PIB em setembro, ante 71,38% em janeiro de 2023. "O mercado não está cobrando boas intenções. Está cobrando números, metas e, principalmente, execução", afirmou Luan Aral, trader e especialista em dólar da Genial Investimentos.

Pacote fiscal alivia, mas não encerra dúvidas

Nesta terça-feira, 24, uma sinalização positiva para o mercado veio da sanção do pacote de ajuste fiscal por Lula. Aprovado pela Câmara na noite anterior, o projeto prevê uma economia de até R$ 56,1 bilhões em 2027.

Entre as medidas estão a redução do limite de crescimento real das despesas públicas de 2,5% para 2% nos anos em que houver contingenciamento e medidas adicionais de contenção, além da ampliação das possibilidades de bloqueio de gastos. O texto também prevê arrecadação adicional de R$ 15 bilhões com a redução de incentivos tributários.

A aprovação se somou às notícias de que o presidente teria autorizado a discussão de medidas para controlar o crescimento das despesas obrigatórias, que representam entre 90% e 95% do orçamento, segundo Sung. A sinalização ajudou a melhorar o humor dos investidores nesta terça-feira, embora não tenha revertido a perda acumulada desde o segundo turno.

Para o economista, o pacote representa um primeiro passo, mas o mercado espera avanços mais abrangentes na agenda fiscal e maior clareza sobre a equipe econômica que conduzirá o próximo mandato. "Além das sinalizações, precisamos começar a enxergar em breve a execução, o projeto com maior detalhamento, quem será o ministro da Fazenda", afirma.

A definição do futuro ministro e das duas vagas abertas na diretoria do Banco Central está entre os próximos eventos que podem influenciar a percepção dos investidores. Na avaliação de Sung, as nomeações serão importantes para reduzir as incertezas sobre a condução econômica e a agenda de reformas dos próximos anos.