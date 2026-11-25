RESUMO ＋ A geladeira que gasta menos energia é a de menor consumo mensal em kWh entre modelos de capacidade parecida. Desde janeiro de 2026, a etiqueta do Inmetro usa só as classes A, B e C, e dois modelos classe A podem ter gastos diferentes. A comparação deve ser feita no Sistema PBE, filtrando por capacidade e conferindo o kWh/mês de cada aparelho.

A geladeira que gasta menos energia é aquela com o menor consumo mensal, medido em kWh/mês, entre modelos de capacidade semelhante. A classe A na etiqueta do Inmetro ajuda a filtrar as opções, mas não decide sozinha. Desde 1º de janeiro de 2026, a etiqueta de refrigeradores tem apenas três letras, e dois aparelhos classe A podem consumir quantidades diferentes de eletricidade.

O dado que resolve a dúvida está no Sistema PBE, a base pública do Programa Brasileiro de Etiquetagem. Lá, o consumidor encontra o consumo registrado de cada modelo e consegue comparar aparelhos antes de ir à loja.

O que mudou na etiqueta de geladeira em 2026?

A Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) aplicada a refrigeradores deixou de exibir as subclasses A+, A++ e A+++ em janeiro de 2026. A escala passou a ter só as classes A, B e C, alinhadas aos novos índices mínimos de eficiência definidos para refrigeradores e congeladores domésticos.

A classe A reúne os modelos mais eficientes, e a C marca o limite inferior permitido para venda. A regra vale para geladeiras de uma porta, frigobares, combinados (duplex) e modelos frost free.

Com a nova metodologia de ensaio, a litragem declarada de alguns modelos também mudou. Por isso, a ficha de um aparelho antigo e a de um novo nem sempre usam a mesma régua.

Como comparar geladeiras na base do Inmetro

O Sistema PBE permite filtrar os produtos por marca, modelo, capacidade, potência e classificação da etiqueta. O caminho para encontrar a geladeira mais econômica é este:

Defina a capacidade: escolha a faixa de litragem adequada ao número de moradores e à rotina de compras, sem sobra desnecessária; Acesse o PBE: entre em pbe.inmetro.gov.br e selecione a categoria de refrigeradores; Filtre pelo tipo: separe geladeiras de uma porta, combinados com degelo manual e combinados frost free, porque cada arquitetura tem consumo próprio; Restrinja a capacidade: use uma faixa estreita, como 350 a 400 litros, para comparar aparelhos equivalentes; Priorize a classe A: descarte B e C se houver opções A dentro do orçamento; Compare o kWh/mês: entre os modelos classe A, o de menor número é o que gasta menos energia; Confira os compartimentos: veja o volume do refrigerador e o do congelador, já que capacidades totais iguais podem esconder divisões diferentes.

Na loja física, a etiqueta traz um QR Code que leva ao registro do modelo no Inmetro. É uma forma rápida de confirmar se o produto exposto corresponde ao cadastro oficial.

Como calcular quanto a geladeira gasta na conta de luz?

A conta é uma multiplicação: o consumo mensal da etiqueta, em kWh, vezes a tarifa cobrada pela distribuidora, com impostos e bandeira incluídos. O valor da tarifa aparece na própria fatura de energia.

Na simulação abaixo, os números são hipotéticos e servem só para mostrar o cálculo. Imagine dois refrigeradores frost free de cerca de 375 litros, ambos classe A:

Modelo 1: consumo de 30 kWh/mês;

consumo de 30 kWh/mês; Modelo 2: consumo de 36 kWh/mês.

A diferença é de 6 kWh por mês, ou 72 kWh por ano. Com uma tarifa de R$ 0,80 por kWh, o Modelo 1 custa R$ 4,80 a menos por mês e R$ 57,60 a menos por ano. Em dez anos de uso, a economia chega a R$ 576, valor que pode compensar um preço de compra um pouco maior.

Por que o consumo da etiqueta não é igual ao da conta?

O número da etiqueta é medido em laboratório, sob condições padronizadas de temperatura e uso. Ele serve para comparar modelos entre si, não para prever a fatura de uma casa específica.

O gasto real sobe com a temperatura da cozinha, a frequência de abertura das portas, a quantidade de alimentos guardados e o estado das borrachas de vedação. Uma geladeira instalada ao lado do fogão, por exemplo, consome mais do que o valor declarado.

O que observar além da classe A

Dois modelos com a mesma letra e capacidade parecida ainda podem ter diferenças que afetam o consumo e o uso:

Compressor inverter: ajusta a rotação para manter a temperatura estável, em vez de ligar e desligar o motor, o que costuma reduzir o consumo;

ajusta a rotação para manter a temperatura estável, em vez de ligar e desligar o motor, o que costuma reduzir o consumo; Dispenser de água ou gelo: recursos extras podem elevar o gasto e só fazem sentido se forem usados;

recursos extras podem elevar o gasto e só fazem sentido se forem usados; Tensão: o registro pode trazer versões 127 V e 220 V do mesmo modelo, com consumos diferentes, então confira a que corresponde à sua tomada;

o registro pode trazer versões 127 V e 220 V do mesmo modelo, com consumos diferentes, então confira a que corresponde à sua tomada; Assistência técnica: verifique a oferta de peças e de rede autorizada na sua cidade, já que uma geladeira dura mais de uma década.

Como reduzir o consumo depois da compra

A instalação define boa parte da eficiência real do aparelho. Algumas medidas evitam desperdício:

Ventilação: respeite a distância da parede indicada no manual, para que o calor da parte traseira se dissipe;

respeite a distância da parede indicada no manual, para que o calor da parte traseira se dissipe; Fontes de calor: mantenha a geladeira longe do fogão e da luz direta do sol;

mantenha a geladeira longe do fogão e da luz direta do sol; Vedação: feche a porta sobre uma folha de papel e puxe; se ela sair sem resistência, a borracha precisa de troca;

feche a porta sobre uma folha de papel e puxe; se ela sair sem resistência, a borracha precisa de troca; Grade traseira: não use a parte de trás do aparelho para secar panos ou roupas, porque isso bloqueia a troca de calor.