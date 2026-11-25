Geladeira econômica: etiqueta do Inmetro traz a classe de eficiência e o consumo mensal em kWh de cada modelo (Imagem gerada por IA/EXAME)
Colaboradora
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 09h01.
A geladeira que gasta menos energia é a de menor consumo mensal em kWh entre modelos de capacidade parecida. Desde janeiro de 2026, a etiqueta do Inmetro usa só as classes A, B e C, e dois modelos classe A podem ter gastos diferentes. A comparação deve ser feita no Sistema PBE, filtrando por capacidade e conferindo o kWh/mês de cada aparelho.
A geladeira que gasta menos energia é aquela com o menor consumo mensal, medido em kWh/mês, entre modelos de capacidade semelhante. A classe A na etiqueta do Inmetro ajuda a filtrar as opções, mas não decide sozinha. Desde 1º de janeiro de 2026, a etiqueta de refrigeradores tem apenas três letras, e dois aparelhos classe A podem consumir quantidades diferentes de eletricidade.
O dado que resolve a dúvida está no Sistema PBE, a base pública do Programa Brasileiro de Etiquetagem. Lá, o consumidor encontra o consumo registrado de cada modelo e consegue comparar aparelhos antes de ir à loja.
A Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) aplicada a refrigeradores deixou de exibir as subclasses A+, A++ e A+++ em janeiro de 2026. A escala passou a ter só as classes A, B e C, alinhadas aos novos índices mínimos de eficiência definidos para refrigeradores e congeladores domésticos.
A classe A reúne os modelos mais eficientes, e a C marca o limite inferior permitido para venda. A regra vale para geladeiras de uma porta, frigobares, combinados (duplex) e modelos frost free.
Com a nova metodologia de ensaio, a litragem declarada de alguns modelos também mudou. Por isso, a ficha de um aparelho antigo e a de um novo nem sempre usam a mesma régua.
O Sistema PBE permite filtrar os produtos por marca, modelo, capacidade, potência e classificação da etiqueta. O caminho para encontrar a geladeira mais econômica é este:
Na loja física, a etiqueta traz um QR Code que leva ao registro do modelo no Inmetro. É uma forma rápida de confirmar se o produto exposto corresponde ao cadastro oficial.
A conta é uma multiplicação: o consumo mensal da etiqueta, em kWh, vezes a tarifa cobrada pela distribuidora, com impostos e bandeira incluídos. O valor da tarifa aparece na própria fatura de energia.
Na simulação abaixo, os números são hipotéticos e servem só para mostrar o cálculo. Imagine dois refrigeradores frost free de cerca de 375 litros, ambos classe A:
A diferença é de 6 kWh por mês, ou 72 kWh por ano. Com uma tarifa de R$ 0,80 por kWh, o Modelo 1 custa R$ 4,80 a menos por mês e R$ 57,60 a menos por ano. Em dez anos de uso, a economia chega a R$ 576, valor que pode compensar um preço de compra um pouco maior.
O número da etiqueta é medido em laboratório, sob condições padronizadas de temperatura e uso. Ele serve para comparar modelos entre si, não para prever a fatura de uma casa específica.
O gasto real sobe com a temperatura da cozinha, a frequência de abertura das portas, a quantidade de alimentos guardados e o estado das borrachas de vedação. Uma geladeira instalada ao lado do fogão, por exemplo, consome mais do que o valor declarado.
Dois modelos com a mesma letra e capacidade parecida ainda podem ter diferenças que afetam o consumo e o uso:
A instalação define boa parte da eficiência real do aparelho. Algumas medidas evitam desperdício:
Depende do modelo. O sistema frost free usa ventiladores e resistências para evitar o gelo, mas o consumo final varia com o compressor e o isolamento de cada aparelho. A comparação correta é pelo kWh/mês registrado no PBE.
Não dá para afirmar pela letra. As duas escalas usam critérios diferentes e não são comparáveis entre si. O dado que permite a comparação é o consumo mensal em kWh.
Sim. Aparelhos fabricados antes da mudança ainda circulam no varejo durante o período de transição. Pela Portaria Inmetro nº 551, de setembro de 2026, o comércio tem até 31 de dezembro de 2027 para vender só produtos com a nova etiqueta.
Em geral, sim, porque há mais volume para refrigerar. Por isso, o Inmetro orienta comparar modelos de capacidade semelhante e observar o consumo mensal informado na etiqueta.
É a quantidade de energia elétrica que o aparelho consome em um mês, medida em quilowatts-hora. Multiplicado pela tarifa da distribuidora, o número dá uma estimativa do custo na conta de luz.