Meta considera comprar chips do Google, diz site; Nvidia cai 4%

As ações da Nvidia caíram nesta terça-feira, 25, após a notícia de que a Meta considera usar chips projetados pelo Google. Os papéis da Alphabet, controladora do Google, por outro lado, se valorizavam em 4,2%, após subirem 6% na segunda-feira.

Segundo o site The Information, a dona do Facebook está considerando usar as unidades de processamento tensorial (TPUs) em seus data centers em 2027. O site também informou que a Meta pode alugar TPUs da unidade de nuvem do Google no próximo ano.

O Google lançou sua TPU de primeira geração em 2018, inicialmente projetada para uso interno em seu negócio de computação em nuvem. Desde então, a companhia lançou versões mais avançadas do chip, projetadas para lidar com cargas de trabalho de inteligência artificial.

As ações da Broadcom, que auxilia o Google no desenvolvimento de suas TPUs, subiram mais de 2% nas negociações pré-mercado de terça, após uma alta de 11% ontem.

A Nvidia continua líder de mercado com suas unidades de processamento gráfico (GPUs), que se tornaram o principal componente que sustenta a infraestrutura de IA. É improvável que o domínio da Nvidia seja abalado no curto prazo, mas as TPUs do Google aumentam ainda mais a concorrência no mercado de semicondutores para inteligência artificial.

Empresas que desenvolvem infraestrutura do tipo têm buscado um fornecimento mais diversificado de chips para reduzir a dependência da Nvidia. As oscilações no preço das ações ocorrem em meio ao debate contínuo sobre a existência de uma “bolha da IA” e às avaliações inflacionadas das empresas de tecnologia.