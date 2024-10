Na luta contra China pelos elétricos, EUA aprova construção de mina de lítio

Os EUA aprovaram a construção de uma nova mina de lítio em Nevada e estenderam isenções fiscais a algumas mineradoras como parte de sua estratégia para quebrar o domínio chinês sobre as cadeias de fornecimento dos chamados minerais essenciais.

A produtora australiana Ioneer disse na quinta-feira que recebeu uma licença federal para sua mina Rhyolite Ridge, um projeto que poderia produzir lítio suficiente para abastecer cerca de 370.000 veículos elétricos por ano. O metal é um ingrediente fundamental na produção de baterias recarregáveis ​​e para o futuro da indústria de veículos elétricos.

Rhyolite Ridge é a primeira aprovação de uma mina de lítio feita pelo governo Joe Biden, que ofereceu à Ioneer um empréstimo de US$ 700 milhões para ajudar a construir um projeto que quadruplicaria a produção de lítio dos EUA quando concluído em 2028. Desde 2002, apenas três minas dos EUA entraram em operação para minerais essenciais, nenhuma das quais está localizada em terras públicas.

As ações da Ioneer subiram 15% nas negociações de Nova York após a aprovação ter sido relatada.

De acordo como Financial Times, o produtores ocidentais têm lutado para competir com rivais chineses na produção e refino de minerais essenciais por causa de custos mais altos e padrões regulatórios mais rígidos. A extração e o processamento de lítio têm um impacto ambiental significativo, pois usam grandes quantidades de água e energia, bem como produtos químicos tóxicos, como ácido sulfúrico.

O projeto da Ioneer enfrentou oposição de grupos de conservação ambiental, que alertaram que poderia levar uma espécie de flor ameaçada à extinção. Os reguladores dos EUA disseram que trabalharam com a empresa para modificar seu projeto e desenvolver um plano de proteção para a espécie em questão, permitindo que a aprovação da mina prosseguisse após uma revisão de seis anos.

Também nesta quinta-feira, os EUA publicaram novas orientações permitindo que produtores reivindiquem créditos fiscais sobre custos de mineração e extração de minerais críticos, desde que processem parte do material.

EUA entram na rota do lítio

Nesta semana pesquisadores do Serviço Geológico dos Estados Unidos e do governo do Arkansas anunciaram que encontraram um verdadeiro "tesouro" de lítio, uma matéria-prima essencial para baterias de veículos elétricos, em um reservatório subterrâneo no estado do sul do país.

De acordo com reportagem do The New York Times, com a ajuda de testes de água e machine learning, os pesquisadores determinaram que pode haver de 5 milhões a 19 milhões de toneladas de lítio — mais do que o suficiente para atender a toda a demanda mundial pelo metal — em uma área geológica conhecida como Formação Smackover. Várias empresas, incluindo a Exxon Mobil, estão desenvolvendo projetos no Arkansas para produzir lítio.