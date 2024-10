Didi Autonomous Driving completa rodada de financiamento de US$ 298 milhões

No dia 22 de outubro, a Didi Autonomous Driving anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento série C, totalizando US$ 298 milhões. A rodada foi liderada pelo Grupo GAC, com a participação da própria Didi. Os recursos obtidos serão usados para aumentar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de direção autônoma, além de acelerar a implementação do primeiro carro produzido em massa do Robotaxi.

Didi avança com testes de direção autônoma

Atualmente, a Didi Autonomous Driving já aceita pedidos mistos e realiza viagens em áreas de demonstração nas cidades de Pequim, Guangzhou e Xangai, operando com segurança por mais de 1.500 dias consecutivos. Esse marco reforça o compromisso da empresa com a segurança e eficiência na condução autônoma.

Planos futuros e parceria com GAC Aion

Em abril deste ano, a joint venture entre a Didi Autonomous Driving e a GAC Aion, chamada Andi Technology, recebeu licença comercial. As duas empresas planejam integrar suas tecnologias de direção autônoma com a experiência consolidada na fabricação de veículos elétricos de nova energia. O objetivo é lançar o primeiro modelo de produção em massa de nível L4 em 2025, marcando um grande avanço no mercado de veículos autônomos.

