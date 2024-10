Tesla perde terreno para BYD: vendas trimestrais revelam nova liderança

No terceiro trimestre de 2024, a disputa entre a Tesla e a chinesa BYD, maior fabricante de veículos elétricos (EVs) da China, alcançou um novo marco. Pela primeira vez, as vendas da BYD superaram as da Tesla, registrando US$ 28,2 bilhões (cerca de R$ 162,43 bilhões) no período, em comparação com os US$ 25,2 bilhões (aproximadamente R$ 145,15 bilhões) da Tesla. Esse resultado reflete o crescimento acelerado da BYD no setor de EVs, enquanto a Tesla se mantém focada exclusivamente nos veículos 100% elétricos.

Apesar do número expressivo de vendas, as estratégias das duas empresas divergem. De acordo com a Barron’s, a BYD, líder de mercado na China, oferece uma linha mista de veículos, incluindo 1,1 milhão de unidades entregues no trimestre, das quais aproximadamente 443 mil foram modelos totalmente elétricos e 686 mil eram híbridos plug-in. Em comparação, a Tesla entregou cerca de 463 mil veículos elétricos no mesmo período. Esse volume de vendas mostra a robustez da BYD no mercado de EVs, embora o preço médio dos veículos da Tesla continue superior devido ao foco em modelos premium e totalmente elétricos.

Estrutura de negócios

Mesmo com o avanço nas vendas, a Tesla continua a manter a liderança em lucratividade. No terceiro trimestre, a empresa reportou um lucro operacional de aproximadamente US$ 2,8 bilhões (cerca de R$ 16,13 bilhões), enquanto a BYD ficou com cerca de US$ 1,1 bilhão (em torno de R$ 6,34 bilhões). Esse diferencial é parcialmente explicado pela estrutura de produtos das empresas: Tesla investe em armazenamento de energia com baterias de backup, enquanto a BYD atua no setor de eletrônicos de consumo. Ambas, no entanto, geram cerca de 80% de sua receita com a venda de veículos.

Ainda assim, os resultados da BYD foram bem recebidos por analistas e permaneceram dentro das estimativas do mercado. No entanto, a performance de lucro superior da Tesla reforça sua posição em um segmento de veículos mais lucrativo, ainda que as diferenças contábeis nas despesas operacionais dificultem a comparação direta entre os custos de cada empresa.

Repercussão nas ações

A notícia do desempenho de vendas da BYD impactou o mercado de forma mista. As ações da Tesla caíram 0,9% nas negociações de quarta-feira, 30, cotadas a US$ 257,09 (aproximadamente R$ 1.480), enquanto o S&P 500 recuou 0,2% e o Dow Jones permaneceu estável. Os recibos de depósitos americanos (ADRs) da BYD, negociados nos EUA, caíram 0,7%, acompanhando a queda de 0,7% das ações listadas em Hong Kong. Desde o início de 2024, as ações da BYD acumulam uma valorização de cerca de 38%, em grande parte devido ao crescimento contínuo da demanda doméstica e global.

Para a Tesla, a queda nas ações está mais ligada a uma correção pós-lucros do que ao desempenho da BYD. Desde a divulgação dos resultados trimestrais em 23 de outubro, que superaram as expectativas de Wall Street, as ações da Tesla registraram alta de 22%, levando o papel a níveis de resistência, segundo analistas técnicos. Esse movimento de resistência indica que investidores têm realizado lucros sempre que a ação ultrapassa o patamar de US$ 260 (cerca de R$ 1.497), levando a uma pressão de venda sobre o papel. Até o momento, as ações da Tesla acumulam uma valorização de cerca de 4% em 2024.

Perspectivas para o mercado de EVs

O fato de a BYD superar a Tesla em vendas trimestrais sinaliza o potencial de crescimento das fabricantes de EVs em mercados emergentes, especialmente na China, que continua a ser o maior mercado para veículos elétricos do mundo. Essa evolução aumenta a competitividade global e reforça a necessidade de inovações constantes. Enquanto a BYD expande seu portfólio e infraestrutura de produção na Ásia, a Tesla segue sua trajetória em direção à integração vertical e ao foco em mercados ocidentais.

Esses resultados sugerem que a BYD está cada vez mais posicionada para desafiar o domínio da Tesla, não apenas em volume, mas em inovação e acessibilidade. O foco exclusivo da Tesla em EVs premium, por outro lado, permite que ela se mantenha competitiva e lucrativa em um segmento de preço mais alto. O crescimento da BYD e a resposta mista do mercado às ações de ambas as empresas ressaltam as complexidades do mercado de EVs, onde volume e valor representam estratégias distintas para consolidar liderança em um setor cada vez mais disputado.