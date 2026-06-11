Os EUA vão atacar o Irã com muita força esta noite, diz Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 11, que os Estados Unidos irão atacar o Irã "com muita força" nesta noite.

Em publicação em seu perfil no Truth Social, Trump disse que "em algum momento num futuro não muito distante, tomaremos a Ilha de Kharg e outros pontos de infraestrutura petrolífera, assumindo o controle total de seus mercados de petróleo e gás".

"[Faremos] assim como fizemos com a Venezuela, o que está funcionando brilhantemente tanto para a Venezuela quanto para os Estados Unidos da América", afirmou.

Em entrevista à emissora Fox News, o mandatário afirmou que não está frustrado com o Irã. "Desativamos seus radares e mísseis. Os EUA estão sobrevoando Teerã, com aviões, e eles não têm a menor ideia. Eles estão negociando conosco para chegar a um acordo, mas são orgulhosos", disse Trump.

O presidente americano afirmou também que irá tomar a ilha de Kharg, um importante entreposto da indústria petrolífera, mas ainda quer retomar negociações. "Eu gostaria de chegar a um acordo agora. Eu preferiria não atacar pontes e usinas de energia, as pessoas não teriam água potável, eu não quero isso", afirmou. "Haverá mais bombardeios esta noite. O Irã está acabado, não quero tropas terrestres."

O que está acontecendo?

O conflito entre os Estados Unidos e o Irã está no terceiro mês de operações militares abertas e escalou novamente nesta quinta-feira, 11. O ponto de partida foi 28 de fevereiro de 2026, quando Trump anunciou o início de "operações de combate maiores" contra o Irã, com ataques conjuntos americanos e israelenses contra alvos militares, governamentais e de infraestrutura iranianos.

Em resposta, o Irã fechou o Estreito de Ormuz — por onde passa cerca de 20% do petróleo e gás mundial — e lançou ataques contra bases americanas e aliados na região, incluindo Bahrein, Kuwait e Jordânia.

O fechamento do estreito derrubou os mercados: o petróleo Brent subiu para US$ 91,10 por barril e o S&P 500 acumula queda de 4,5% desde a máxima histórica de 2 de junho.

Em abril, negociações iniciais no Paquistão fracassaram. Trump anunciou uma extensão indefinida do cessar-fogo e a continuação do bloqueio americano até que negociações sejam concluídas.

Na semana passada, o Irã abateu um helicóptero Apache americano próximo ao Estreito de Ormuz, o que desencadeou uma nova rodada de ataques americanos nos dias 9 e 10 de junho.