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Os EUA vão atacar o Irã com muita força esta noite, diz Donald Trump

Em publicação em seu perfil no Truth Social, Trump disse que "em algum momento num futuro não muito distante, tomaremos pontos de infraestrutura petrlífera"

(BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

(BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 11 de junho de 2026 às 09h29.

Última atualização em 11 de junho de 2026 às 10h13.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 11, que os Estados Unidos irão atacar o Irã "com muita força" nesta noite.

Em publicação em seu perfil no Truth Social, Trump disse que "em algum momento num futuro não muito distante, tomaremos a Ilha de Kharg e outros pontos de infraestrutura petrolífera, assumindo o controle total de seus mercados de petróleo e gás".

"[Faremos] assim como fizemos com a Venezuela, o que está funcionando brilhantemente tanto para a Venezuela quanto para os Estados Unidos da América", afirmou.

Em entrevista à emissora Fox News, o mandatário afirmou que não está frustrado com o Irã. "Desativamos seus radares e mísseis. Os EUA estão sobrevoando Teerã, com aviões, e eles não têm a menor ideia. Eles estão negociando conosco para chegar a um acordo, mas são orgulhosos", disse Trump.

O presidente americano afirmou também que irá tomar a ilha de Kharg, um importante entreposto da indústria petrolífera, mas ainda quer retomar negociações. "Eu gostaria de chegar a um acordo agora. Eu preferiria não atacar pontes e usinas de energia, as pessoas não teriam água potável, eu não quero isso", afirmou. "Haverá mais bombardeios esta noite. O Irã está acabado, não quero tropas terrestres."

O que está acontecendo?

O conflito entre os Estados Unidos e o Irã está no terceiro mês de operações militares abertas e escalou novamente nesta quinta-feira, 11. O ponto de partida foi 28 de fevereiro de 2026, quando Trump anunciou o início de "operações de combate maiores" contra o Irã, com ataques conjuntos americanos e israelenses contra alvos militares, governamentais e de infraestrutura iranianos.

Em resposta, o Irã fechou o Estreito de Ormuz — por onde passa cerca de 20% do petróleo e gás mundial — e lançou ataques contra bases americanas e aliados na região, incluindo Bahrein, Kuwait e Jordânia.

O fechamento do estreito derrubou os mercados: o petróleo Brent subiu para US$ 91,10 por barril e o S&P 500 acumula queda de 4,5% desde a máxima histórica de 2 de junho.

Em abril, negociações iniciais no Paquistão fracassaram. Trump anunciou uma extensão indefinida do cessar-fogo e a continuação do bloqueio americano até que negociações sejam concluídas.

Na semana passada, o Irã abateu um helicóptero Apache americano próximo ao Estreito de Ormuz, o que desencadeou uma nova rodada de ataques americanos nos dias 9 e 10 de junho.

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