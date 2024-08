Mercado aguarda balanço da Nvidia para guiar expectativas sobre IA

A Nvidia, gigante da Inteligência Artificial, divulgará seu balanço do segundo trimestre após o fim do pregão da quarta-feira. O anúncio da Nvidia pode ser um guia de expectativas para setor de tecnologia, pois os investidores buscam sinais de que o comércio de IA continuará a dominar as conversas do mercado no segundo semestre do ano.

O pré-mercado nos EUA operava quase estabilidade em Dow Jones, com +0,16%, ganhava 0,46% no Nasdaq e avançava 0,26% no S&P 500.

Para se ter noção, as ações da Nvidia subiram mais de 163% no acumulado do ano e 60% nos últimos seis meses. O preço das ações da rival AMD subiu 9% no acumulado do ano e caiu cerca de 14% nos últimos seis meses.

As ações da Intel caíram 57% desde o início do ano e caíram 53% nos últimos seis meses, enquanto a empresa continua a lutar em meio ao seu enorme esforço de recuperação.

De acordo com o Yahoo Finance, para o trimestre, o negócio de data center da Nvidia deve gerar US$ 24 bilhões em receita, um aumento de 142% em relação aos US$ 10,3 bilhões que o segmento viu no mesmo trimestre do ano passado. Wall Street espera que a Nvidia não apenas supere suas expectativas do Q2, mas também aumente sua orientação para o Q3, algo que pode ser apoiado pelo recente aumento nos lucros da TSMC. A empresa de Taiwan é a maior do mundo e produz chips para a Nvidia.

Esse salto no crescimento do data center, no entanto, é menor do que os 426% no crescimento da receita no último trimestre e 408% no quatro trimestre do ano passado.

Espera-se que esse crescimento desacelere ainda mais no terceiro trimestre, quando a empresa deve ver uma receita de data center de US$ 27,7 bilhões, um aumento de 91% ano a ano, segundo o Yahoo.

A Nvidia também deve divulgar uma receita com o setor de jogos (sua operação principal por muitos anos) de US$ 2,7 bilhões.