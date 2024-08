AMD anuncia aquisição da ZT Systems por US$ 4,9 bilhões para expandir IA

A AMD, gigante do setor de semicondutores, anunciou nesta segunda-feira, 19, a aquisição da ZT Systems, uma empresa especializada em design e infraestrutura computacional para inteligência artificial, computação em nuvem e propósitos gerais. O acordo, avaliado em US$ 4,9 bilhões (R$ 26,8 bilhões), envolve uma combinação de pagamento em dinheiro e ações, com um bônus adicional de US$ 400 milhões (R$ 2,2 bilhões), dependendo do cumprimento de metas de desempenho estabelecidas.

De acordo com o TechCrunch, a estratégia da AMD é incorporar o negócio de design de infraestrutura computacional da ZT Systems, enquanto a unidade de fabricação de infraestrutura de data centers será vendida a um parceiro estratégico. Fundada em 1994 e sediada em Nova Jersey, a ZT Systems tem trabalhado em estreita colaboração com grandes fabricantes de chips, como Nvidia e Intel, em áreas que incluem soluções de servidores, computação de alto desempenho, 5G e computação de borda.

Com essa aquisição, a AMD pretende fortalecer sua expertise em design de sistemas de IA, incluindo hardware, software e sistemas completos, o que poderá impulsionar a venda de seus chips e sistemas para uma base de clientes mais ampla. A empresa já investiu cerca de US$ 1 bilhão na construção de seu ecossistema mais amplo, e essa nova aquisição representa um passo importante em sua estratégia de longo prazo para dominar o mercado de IA.

À medida que os sistemas de IA se tornam mais complexos, a necessidade de eficiência na construção e operação desses sistemas aumenta. A AMD busca atender a essa demanda crescente, oferecendo soluções de treinamento e inferência em larga escala, voltadas para clientes corporativos e em nuvem.

'Avanço significativo'

Lisa Su, presidente e CEO da AMD, destacou que a aquisição da ZT Systems representa um avanço significativo na estratégia da empresa para o mercado de IA. A expertise da ZT em design de sistemas e soluções em larga escala fortalecerá significativamente as capacidades de sistemas de IA da AMD em data centers, além de melhorar a experiência dos clientes.

Embora a ZT Systems não divulgue os nomes de seus clientes, a empresa ganhou destaque nos últimos anos ao fornecer suporte especializado em arquitetura computacional para alguns dos aspectos mais complexos e caros da IA. Frank Zhang, CEO da ZT Systems, liderará a unidade de manufatura da AMD, enquanto Doug Huang, presidente da ZT, assumirá a liderança das equipes de design e suporte ao cliente, ambos reportando-se ao vice-presidente executivo e gerente geral da AMD, Forrest Norrod. A conclusão do acordo está prevista para o primeiro semestre de 2025.