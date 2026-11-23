O ano era 2021. Jeniffer Koyama já tinha experiência profissional, uma ideia para empreender e até o primeiro grupo de clientes definido. Faltava o espaço físico. Foi no salão de festas da casa dos pais que ela deu os primeiros passos para a criação da JK Academy, empresa de Curitiba (PR) especializada em comunicação e desenvolvimento profissional, que deve fechar 2026 com faturamento de R$ 2 milhões.

Em busca de uma nova fonte de renda, Jeniffer recebeu de um amigo o desafio de preparar uma equipe de engenheiros que, apesar da qualificação técnica, tinha dificuldades para apresentar projetos e defender suas ideias.

Com pouco tempo para elaborar a proposta, estruturou um treinamento de dois finais de semana, pelo qual cada participante pagava R$ 800. As indicações dos próprios alunos trouxeram novas turmas e fizeram a empreendedora perceber que a prestação de serviços oferecia perspectivas mais promissoras do que a comercialização de camisetas, atividade à qual também se dedicava na época.

A familiaridade com o segmento vinha de uma carreira na Dale Carnegie, da qual foi franqueada e onde chegou a atuar como Master Trainer e avaliadora nacional da metodologia. Em 2020, deixou a franquia e, após cumprir o período de não concorrência, desenvolveu um método próprio.

Sob o nome de Mentoria da Jeniffer, a iniciativa gerou uma receita de R$ 146,5 mil entre 2021 e 2022. Em outubro daquele último ano, passou a operar como JK Academy. O desempenho comercial em 2023, quando o faturamento alcançou R$ 631,5 mil, sinalizava a necessidade de investir na estrutura da empresa.

A mudança para uma sede física, em 2024, foi acompanhada por uma reorganização administrativa e financeira, com a separação das contas pessoais e empresariais. Naquele ano, a receita já se aproximava do primeiro milhão, chegando a R$ 941 mil. Essa marca seria superada em 2025, com R$ 1,24 milhão.

“A empresa foi crescendo muito a partir das indicações e, ao longo do caminho, precisei aprender também a ser empresária, estruturar processos e separar a pessoa física da empresa. Hoje, nosso desafio é crescer sem perder a essência da metodologia”, afirma Jeniffer.

Com dez colaboradores, a companhia contabiliza mais de mil contratos e já alcançou mais de 5 mil pessoas. A atuação se estende por cidades como Londrina, São Paulo, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Maringá e Tubarão.

Diversificação para escalar

Encerrar 2026 com uma expansão superior a 60% também passa pela diversificação das atividades e pela ampliação da presença nacional. Organizado sob a estrutura do Grupo JK, o negócio reúne atualmente quatro frentes de atuação, com serviços que abrangem desde o atendimento individual até projetos corporativos, programas de desenvolvimento contínuo e posicionamento profissional.

A popularização da inteligência artificial também está no radar da empresária. Na sua avaliação, a facilidade de acesso à informação tende a ampliar a demanda por serviços relacionados à comunicação e às habilidades interpessoais.“Quanto mais a inteligência artificial democratiza o acesso ao conhecimento, mais importante se torna saber comunicar esse conhecimento”, afirma.

Entre os planos para 2027 está o lançamento do primeiro produto digital, uma aposta para ampliar o alcance da operação para além dos mercados atendidos presencialmente.

Se há cinco anos o desafio de Jeniffer era encontrar uma nova fonte de renda, hoje é administrar a expansão de uma empresa cuja carteira de clientes foi construída, em grande parte, a partir da recomendação dos próprios alunos.