Balanços de Alphabet, Tesla e WEG, tarifas e eleição na Vale: o que move os mercados

A entrada em vigor da tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos às exportações brasileiras divide as atenções dos investidores nesta quarta-feira, 22, com o início da temporada de balanços no Brasil, a divulgação dos resultados das big techs nos Estados Unidos e de novos indicadores econômicos.

estoques de petróleo nos Estados Unidos e para os resultados de Alphabet e Tesla, que inauguram a temporada de balanços No exterior, os holofotes se voltam para ose para, que inauguram a temporada de balanços das gigantes de tecnologia americanas

O que acompanhar

Na agenda econômica, o primeiro destaque do dia sai às 3h, quando o Reino Unido divulga o índice de preços ao consumidor (CPI) de junho. Em maio, a inflação britânica havia registrado alta de 0,2% na comparação mensal e de 2,8% em 12 meses.

Já nos Estados Unidos, às 11h30, a Energy Information Administration (EIA) publica os dados semanais de estoques de petróleo bruto. Na leitura anterior, houve redução de cerca de 1,69 milhão de barris, e os números serão acompanhados de perto em meio à disparada das cotações da commodity provocada pela escalada das tensões no Oriente Médio.

Ainda no mercado americano, o Tesouro realiza, às 14h, leilão de títulos de 20 anos, teste importante para medir o apetite dos investidores pelos papéis da dívida pública dos Estados Unidos.

No Brasil, às 14h30, o Banco Central divulga o fluxo cambial referente à semana encerrada em 15 de julho. Na leitura anterior, o fluxo foi positivo em US$ 1,012 bilhão, indicador que ajuda a medir a entrada e saída de dólares do país.

Além da agenda econômica, o mercado acompanhará o início da vigência da tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos às exportações brasileiras, medida que pode repercutir sobre empresas expostas ao comércio exterior.

Também está prevista a divulgação de uma pesquisa Gerp sobre a corrida presidencial, enquanto a Vale realiza assembleia de acionistas para definir o novo presidente de seu Conselho de Administração.

Início da temporada de balanços no Brasil

A temporada de balanços também ganha protagonismo. No Brasil, a WEG divulga seus resultados antes da abertura do mercado, abrindo oficialmente a temporada do segundo trimestre entre as companhias listadas na B3.

Já nos Estados Unidos, após o fechamento das bolsas, Alphabet e Tesla apresentam seus números, dando a largada para os resultados das chamadas "Sete Magníficas". O mercado espera que os balanços ajudem a sustentar, ou testar, as elevadas avaliações das empresas ligadas à inteligência artificial.

Os investidores chegam a esta quarta-feira após um pregão de estabilidade no mercado brasileiro. Na terça-feira, o Ibovespa encerrou praticamente estável, com leve queda de 0,03%, aos 173.325 pontos, enquanto o dólar à vista recuou 0,32%, fechando cotado a R$ 5,073.

Já em Wall Street, o clima foi mais favorável ao risco. Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq encerraram em alta, impulsionados pela recuperação das empresas de semicondutores e pela expectativa em torno dos resultados das grandes empresas de tecnologia.

O petróleo também permaneceu no centro das atenções. O Brent ultrapassou os US$ 90 por barril pela primeira vez em semanas, refletindo o agravamento das tensões no Oriente Médio, com o conflito entre Estados Unidos e Irã, o fechamento do Estreito de Ormuz e novas ameaças ao transporte marítimo na região. O comportamento da commodity deve continuar influenciando as ações da Petrobras e o desempenho dos mercados globais ao longo desta quarta