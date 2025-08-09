Invest

Lucros da Jaguar Land Rover despencam 49% devido a tarifas dos EUA

Resultado trimestral reflete instabilidade nas relações comerciais entre Reino Unido e Estados Unidos

Jaguar Land Rover registra queda significativa nos lucros devido a tarifas (Saulo Pereira Guimarães/EXAME.com/Site Exame)

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 06h05.

Os lucros da Jaguar Land Rover registraram queda de 49% no segundo trimestre deste ano, impactados principalmente pelas tarifas de importação aplicadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O lucro antes dos impostos caiu para £351 milhões (R$ 2,5 bilhões), enquanto a margem operacional caiu de 8,9% para 4%, devido a um custo adicional de £254 milhões (R$ 1,8 bilhão) relacionado a uma tarifa de 27,5% sobre veículos importados do Reino Unido, segundo o Financial Times.

A receita total do período entre abril e junho teve queda de 9,2%, alcançando £6,6 bilhões (R$ 48 bilhões). A fabricante de carros de luxo suspendeu temporariamente as remessas para os EUA em abril, aguardando a definição das negociações comerciais entre o Reino Unido e os Estados Unidos.

Cenário

No início de agosto, a Jaguar Land Rover anunciou a nomeação de PB Balaji, diretor financeiro da Tata Motors, como seu novo diretor executivo, substituindo Adrian Mardell, que esteve à frente da empresa nos últimos três anos.

Durante sua gestão, Mardell implementou uma reformulação da marca Jaguar e conduziu a empresa ao melhor lucro anual em uma década no ano fiscal de 2024.

Apesar dos resultados trimestrais negativos, a JLR manteve a previsão anual de margem operacional entre 5% e 7%. Isso se deve, em parte, a um acordo comercial recente que reduziu a tarifa de importação de veículos do Reino Unido para os EUA de 27,5% para 10% para os primeiros 100.000 veículos exportados anualmente.

O acordo entrou em vigor no final de junho, após o fechamento do trimestre, o que explica o impacto significativo no período.

