Tiroteio na Times Square deixa três feridos em Nova York

Um jovem de 17 anos foi preso no local e a polícia recuperou a arma utilizada no ataque

Laura Pancini
Repórter

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 08h48.

Na madrugada deste sábado, 9, um tiroteio na Times Square, um dos pontos turísticos mais famosos de Nova York, resultou em três pessoas feridas.

O incidente aconteceu no início da madrugada, por volta da 1h20 da manhã pelo horário local.

Segundo o Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), o tiroteio começou após uma discussão entre o atirador e uma das vítimas.

Os feridos são uma mulher de 18 anos, atingida no pescoço, um homem de 19 anos, baleado no pé direito, e um homem de 65 anos, que levou um tiro na perna esquerda.

Todos foram encaminhados para o Hospital Bellevue, onde se encontram em estado estável.

Um jovem de 17 anos foi preso no local e a polícia recuperou a arma utilizada no ataque.

Imagens postadas nas redes sociais mostraram pessoas correndo e policiais atendendo as vítimas enquanto cercavam a área.

O atirador ainda não foi formalmente acusado, e a investigação continua em andamento.

