Tiroteio na Times Square deixa três feridos em Nova York

Na madrugada deste sábado, 9, um tiroteio na Times Square, um dos pontos turísticos mais famosos de Nova York, resultou em três pessoas feridas.

O incidente aconteceu no início da madrugada, por volta da 1h20 da manhã pelo horário local.

Segundo o Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), o tiroteio começou após uma discussão entre o atirador e uma das vítimas.

Os feridos são uma mulher de 18 anos, atingida no pescoço, um homem de 19 anos, baleado no pé direito, e um homem de 65 anos, que levou um tiro na perna esquerda.

Todos foram encaminhados para o Hospital Bellevue, onde se encontram em estado estável.

Um jovem de 17 anos foi preso no local e a polícia recuperou a arma utilizada no ataque.

Imagens postadas nas redes sociais mostraram pessoas correndo e policiais atendendo as vítimas enquanto cercavam a área.

🚨 Breaking: Shooting at Times Square in New York In the heart of the city, a 17-year-old opened fire during an argument. The Sun reports the shooting began at night after “a verbal altercation between two people escalated.” A woman was shot in the neck, while two men sustained… pic.twitter.com/CYDwfwyemw — NEXTA (@nexta_tv) August 9, 2025

O atirador ainda não foi formalmente acusado, e a investigação continua em andamento.