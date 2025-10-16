Lucro da TSMC atinge 39,1% com demanda por chips de inteligência artificial

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) registrou um aumento de 39,1% no lucro do terceiro trimestre, superando as expectativas e alcançando um novo patamar recorde.

O resultado reflete a forte demanda por chips de inteligência artificial, segundo a CNBC, segmento que tem se consolidado como o principal motor de crescimento da gigante asiática.

De acordo com dados da LSEG SmartEstimates, a TSMC reportou receita de 989,92 bilhões de novos dólares taiwaneses (cerca de US$ 30 bilhões), acima da projeção de 977,46 bilhões.

O lucro líquido somou 452,3 bilhões, também acima do esperado e 13,7% maior do que o registrado no trimestre anterior.

Impulso da inteligência artificial

Maior empresa de tecnologia da Ásia em valor de mercado, a TSMC fabrica processadores de ponta para clientes como Nvidia e Apple, dois dos maiores nomes do setor de IA.

O presidente da companhia, C.C. Wei, afirmou que o avanço da tecnologia continua a impulsionar fortemente os negócios.

“Os desenvolvimentos recentes no mercado de IA seguem muito positivos”, disse Wei em conferência com analistas.

Segundo ele, a expansão do uso de modelos de IA por consumidores tem aumentado a procura por capacidade computacional, o que eleva a demanda por semicondutores. “Nossa convicção na megatendência da IA está se fortalecendo”, completou.

Nesse cenário, a empresa revisou para cima sua projeção de crescimento de receita em 2025, passando de cerca de 30% para o intervalo de meados de 30%, e aumentou o piso dos investimentos anuais em expansão e modernização de fábricas de US$ 38 bilhões para US$ 40 bilhões.

Chips mais avançados lideram vendas

O segmento de computação de alto desempenho, que reúne produtos para IA e 5G, foi o principal destaque entre julho e setembro, equivalendo a 57% das vendas totais.

Os chips de 7 nanômetros ou menores representaram 74% da receita com wafers no período — um reflexo da liderança tecnológica da empresa.

Em semicondutores, dimensões menores significam transistores mais compactos e eficientes, capazes de entregar mais desempenho com menor consumo de energia.

Segundo o analista sênior da Counterpoint Research, William Li, o bom resultado confirma a força da TSMC nas linhas mais avançadas de produção.

“Os lucros robustos refletem o sucesso dos chips de 3 nm e a alta utilização das linhas de 4 e 5 nm, impulsionadas por pedidos de clientes de IA e smartphones premium”, afirmou Li à CNBC.

Expansão global e desafios regulatórios

A TSMC também acompanha de perto as discussões sobre novas tarifas nos Estados Unidos, de onde vem investindo em fábricas para reduzir riscos geopolíticos.

Taiwan negocia uma taxa “recíproca” mais baixa com Washington, que estuda impor tarifas específicas para a indústria de semicondutores.

“Sabemos que há incertezas e riscos relacionados às políticas tarifárias, especialmente em mercados mais sensíveis a preço”, disse Wei, destacando que a empresa monitora possíveis impactos e prepara estratégias de mitigação.

Os investimentos nos Estados Unidos fazem parte de um movimento estratégico para diversificar a produção e manter a competitividade em um ambiente global cada vez mais disputado.

Com o forte desempenho no trimestre, as ações da TSMC acumulam alta superior a 38% em 2025, consolidando a empresa como uma das maiores beneficiárias da corrida global por chips de inteligência artificial.