Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

EUA pressionam Taiwan a produzir em seu território 50% da demanda doméstica de chips

Governo quer reduzir riscos geopolíticos

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 13h21.

Os Estados Unidos estão pressionando Taiwan para aumentar significativamente seus investimentos e a produção de semicondutores em solo norte-americano, com o objetivo de que metade dos chips consumidos no país sejam fabricados localmente. A informação foi confirmada pelo secretário de Comércio, Howard Lutnick, em entrevista à NewsNation.

Segundo Lutnick, a medida visa reduzir a dependência tecnológica dos EUA e diminuir os riscos de uma eventual crise envolvendo a China, que considera Taiwan parte de seu território. “Dissemos a Taiwan que é vital que 50% da produção seja feita nos Estados Unidos”, afirmou o secretário.

A proposta também representa uma mudança estrutural na indústria global de semicondutores, que hoje é fortemente dominada pela Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). A empresa é responsável pela maior parte dos chips de alta performance do mundo e fornece para gigantes como Apple e Nvidia.

Durante a pandemia de Covid-19, a escassez de chips expôs a vulnerabilidade das cadeias produtivas globais, com efeitos sobre diversos setores, desde o automotivo até o de defesa e outras tecnologia de ponta, como a inteligência artificial.

Desde então, Washington vem ampliando esforços para relocalizar a produção e aumentar sua autonomia industrial — uma estratégia reforçada com o retorno de Donald Trump à presidência. Na semana passada, o Wall Street Journal noticiou que o governo norte-americano estuda impor tarifas adicionais a empresas que não equilibrarem produção e importação de chips.

Investimentos da TSMC nos EUA

A TSMC já se comprometeu a investir US$ 165 bilhões para ampliar suas operações nos EUA. No entanto, atingir a meta estabelecida pelo país norte-americano exigirá não apenas capital massivo, mas também a migração coordenada de dezenas de fornecedores que compõem o ecossistema da empresa em Taiwan. Por isso, há também custos logísticos, fiscais e regulatórios significativos.

Apesar do anúncio do objetivo, Lutnick não detalhou como os EUA pretendem convencer o governo de Taiwan a aderir à proposta.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialChipsTSMCNvidiaApple

Mais de Tecnologia

Consórcio compra Electronic Arts por US$ 55 bilhões; dona de The Sims e Battlefield sairá da bolsa

Como a saída da Electronic Arts da bolsa pode explicar o momento da indústria de games

Relógio ou console? Tetris chega ao pulso com novo smartwatch My Play Watch

Por que Apple e Nvidia querem ‘salvar’ a Intel?

Mais na Exame

Brasil

Metanol fatal em bebidas é sobra de etanol apreendido com PCC, diz especialista em combate a fraudes

Inteligência Artificial

Modelos de IA generativa para vídeo começam a raciocinar a partir de imagens

Mundo

Putin retira Rússia de convenção europeia contra tortura

Um conteúdo Bússola

5 pontos para entender o que é AI Literacy e por que ela é tão importante para o futuro dos negócios