Nvidia lucra US$ 39,6 bi no trimestre, supera expectativa e ação reage

A Nvidia, fabricante de componentes para a tecnologia de inteligência artificial e empresa mais valiosa do mundo, reportou lucro líquido de US$ 39,6 bilhões no quarto trimestre fiscal de 2026, período de três meses encerrados ao final do último mês de janeiro. A cifra é 79,2% maior do que a registrada um ano antes.

O lucro por ação da companhia cresceu de US$ 0,89 do quarto trimestre do ano anterior, para US$ 1,62, ficando acima do consenso do mercado.

O lucro operacional foi de US$ 46,1 bilhões, com alta de 81%.

A companhia registrou receita de US$ 68,1 bilhões no trimestre, uma alta de 42,3% em relação a um ano antes. Segundo a companhia, foi uma cifra trimestral recorde. Em data center, o segmento compute, de infraestrutura de processamento, foi de US$ 51,3 bilhões, com alta anual de 57,3%. A parte de componentes de rede (networking) faturou US$ 11 bilhões, quase quatro vezes a receita de um ano antes (US$ 3 bilhões).

As despesas operacionais, excluindo custos não estruturais, ficaram em US$ 5,1 bilhões, com alta anual de 50%.

O fluxo de caixa livre da companhia foi de US$ 34,9 bilhões no trimestre.

Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2027 (período atual), a companhia projeta que a receita chegue a US$ 78 bilhões, com margem de 75% e despesas operacionais de aproximadamente US$ 7,5 bilhões.

As ações da companhia, que já haviam fechado o pregão desta quarta-feira, 25, com valorização de 1,44%, sobe forte nos negócios do after hours. Chegou a avançar mais de 3% e, por volta das 18h50 (horário de Brasília), subia 2,4%.