Nvidia 'caça fantasmas' e reduz temor em Wall Street — mas não o suficiente

Nos últimos dias, um relatório apocalíptico sobre a inteligência artificial (IA) espalhou um calafrio por Wall Street, derrubando ações do setor no mundo todo sob o temor de um possível “Produto Interno Bruto (PIB) fantasma” — a hipótese de que os lucros bilionários seriam apenas estatística, sem impacto real na economia.

Na quarta-feira, 25, a Nvidia (NVDA) divulgou resultados acima do esperado, reduzindo parte do pessimismo — mas não o suficiente para entusiasmar o mercado. E a reação dos investidores foi morna.

Avaliada em cerca de US$ 4,7 trilhões na manhã desta quinta-feira, 26, com os papéis subindo 1,41% no pré-mercado, a fabricante de chips apresentou projeções que superaram as estimativas médias de Wall Street.

Ainda assim, as ações chegaram a cair até 1,5% durante a teleconferência com analistas e terminaram a noite praticamente estáveis.

Mercado busca provas de sustentabilidade

O relatório da Citrini Research, intitulado “A Crise Global de Inteligência de 2028”, descreve um cenário teórico em que a eficiência plena da IA poderia reduzir empregos, comprimir salários e enfraquecer o consumo, gerando crescimento estatístico dissociado da renda das famílias.

No cenário projetado, o desemprego nos Estados Unidos alcançaria 10,2%, enquanto o S&P 500 cairia 38% em relação ao pico.

O conceito de “PIB fantasma” parte da ideia de que a produção cresceria, mas a riqueza ficaria concentrada na infraestrutura computacional.

Após anos de expansão acelerada, investidores passaram a exigir evidências de que a demanda por IA é sustentável. O crescimento expressivo transformou a Nvidia na empresa mais valiosa do mundo, mas também elevou o nível de expectativa.

Para Celso Brandão, CEO e fundador da AVEX AI LAB, o balanço reforça que a empresa segue operando em um nível elevado.

“Os números são fortes. Receita de US$ 68 bilhões no trimestre, crescimento de 73% ano contra ano e margem bruta em torno de 75%. Para uma empresa desse tamanho, manter esse ritmo já é um feito”, afirma.

Receita e lucro acima do consenso

No quarto trimestre fiscal de 2026, encerrado em 25 de janeiro, a Nvidia registrou receita de US$ 68,1 bilhões, alta de 73% na comparação anual e acima da estimativa média de US$ 65,9 bilhões, segundo dados compilados pela Bloomberg.

O lucro ajustado foi de US$ 1,62 por ação, acima da projeção de US$ 1,53. A margem bruta ajustada ficou em 75,2%, também superior ao esperado.

Para o primeiro trimestre fiscal, a companhia projeta receita de cerca de US$ 78 bilhões, acima da média de US$ 72,8 bilhões estimada por analistas. Ainda assim, parte do mercado esperava números próximos de US$ 80 bilhões, o que contribuiu para a reação contida.

Durante a teleconferência, o CEO Jensen Huang afirmou que os clientes já estão monetizando a capacidade computacional adquirida.

Segundo ele, a necessidade de processamento se traduz diretamente em crescimento de receita para os clientes e, consequentemente, em novos investimentos.

A diretora financeira Colette Kress afirmou que a empresa garantiu inventário e compromissos de fornecimento suficientes para atender à demanda, inclusive com entregas previstas até 2027.

Data center compensa fraqueza em games

A unidade de data center, responsável pelos aceleradores de IA e produtos de rede, registrou receita de US$ 62,3 bilhões no trimestre, acima da estimativa média de US$ 60,4 bilhões.

Outras divisões tiveram desempenho inferior ao esperado. A área de gaming gerou US$ 3,73 bilhões, abaixo da previsão de US$ 4,01 bilhões. O segmento automotivo somou US$ 604 milhões, também abaixo das estimativas.

A escassez de chips de memória segue como um fator de pressão sobre a indústria de semicondutores. A limitação de oferta tem elevado preços e afetado a capacidade de produção, especialmente na divisão de jogos.

China e concentração de clientes

A Nvidia ainda enfrenta incertezas na China, maior mercado global de chips. O governo dos Estados Unidos concedeu licenças para o envio de pequenas quantidades do processador H200 ao país, mas a empresa não incluiu receitas relevantes da China em suas projeções.

Os chips precisam passar por inspeção nos Estados Unidos antes do envio e estão sujeitos a tarifa de 25% ao retornar ao país.

A companhia também ampliou sua presença em sistemas completos, processadores de uso geral e redes, reforçando sua integração vertical.

Megacontratos têm sido usados como evidência da força do ciclo de investimentos em IA. A Meta anunciou que implantará milhões de processadores da Nvidia nos próximos anos. A rival AMD fechou acordo semelhante com a empresa.

Analistas apontam, porém, que a proximidade financeira entre fornecedores e clientes levanta questionamentos sobre a natureza da demanda. Parte do mercado avalia se esses contratos representam consumo estrutural ou antecipação de compras.

Mesmo com números acima do consenso, o desempenho das ações sinaliza que o mercado busca garantias adicionais de que o crescimento da IA será duradouro. O balanço reduziu o temor de desaceleração imediata, mas não eliminou a cautela em torno da trajetória de longo prazo do setor.