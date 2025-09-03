Livro Bege relata emprego mais fraco e perda de poder de compra nos EUA

Num dos últimos respiros antes da decisão de setembro, em que quase 95,5% do mercado precifica um corte de juros em 0,25 ponto percentual (p.p.), o Federal Reserve (Fed, banco central americano) publicou o Livro Bege, nesta quarta-feira, 3, entrando em temas como tarifas, mão de obra imigrante e dificuldade de repasses de preços pelas empresas.

“O Livro Bege divulgado reforça a leitura de uma economia americana resiliente, mas que começa a dar sinais de arrefecimento. A atividade segue majoritariamente estável a decrescente nos distritos, enquanto o mercado de trabalho, ainda com desemprego baixo, apresenta indícios de desaceleração — fenômeno que tem sido amplificado por ganhos de automação”, explica José Maria Silva, Coordenador de Alocação e Inteligência da Avenue.

Mão de obra imigrante

Em meio às mudanças de políticas imigratórias de Donald Trump nos Estados Unidos, metade dos distritos observou relatos de redução na disponibilidade de mão de obra imigrante, com Nova York, Richmond, St. Louis e São Francisco destacando seu impacto na indústria da construção, diz o Livro Bege.

Segundo a publicação, 7 dos 12 distritos também observaram que as empresas estavam hesitantes em contratar trabalhadores. Tal movimento seria derivado da demanda mais fraca ou à incerteza.

“Além disso, fontes consultadas em dois distritos relataram um aumento nas demissões, enquanto fontes em vários distritos relataram a redução de quadros por meio de atrito — incentivada, às vezes, por políticas de retorno ao escritório e facilitada, em alguns casos, por maior automação, incluindo novas ferramentas de IA”, diz o documento.

Em contrapartida, a maioria dos distritos mencionou um aumento no número de pessoas procurando emprego.

Tarifas são citadas

Oito dos 12 distritos do Fed reportaram pouca ou nenhuma mudança na atividade econômica desde o último relatório — quatro distritos relataram um crescimento modesto. Entretanto, fontes consultadas frequentemente citaram incerteza econômica e tarifas como fatores negativos.

Em resposta à retração do consumidor, foi observado que os setores de varejo e hospitalidade ofereceram descontos e promoções para ajudar os consumidores sensíveis a preços a estender seu poder de compra — sustentando a demanda estável de turistas domésticos de lazer, mas sem compensar a queda da demanda de visitantes internacionais.

“Diante desse quadro, o Fed permanece em seu dilema clássico: sustentar o mercado de trabalho e a atividade econômica, sem perder de vista o combate à inflação. A estratégia de wait and see reflete justamente a defasagem natural tanto da política monetária quanto dos efeitos das tarifas sobre a economia real”, aponta Silva.

Dificuldade no repasse de preços

Dez distritos caracterizaram o crescimento dos preços como moderado ou modesto. Os outros dois distritos descreveram forte crescimento dos preços de insumos, que superou o crescimento moderado ou modesto dos preços de venda.

“Quase todos os distritos observaram aumentos de preços relacionados a tarifas, com fontes de muitos distritos relatando que as tarifas tiveram impacto especialmente forte nos preços de insumos”, diz a publicação.

Embora parte das empresas tenha afirmado repassar integralmente os aumentos de custos aos clientes, em quase todos os distritos houve relatos de resistência em elevar preços, atribuída à sensibilidade do consumidor, à limitação do poder de precificação e ao receio de perda de mercado.

Ainda segundo Silva, a inflação continua sendo o ponto de maior tensão. “O relatório destaca a dificuldade das empresas em repassar custos mais altos gerados pelas tarifas, o que pressiona margens no curto prazo e pode, em algum momento, resultar em repasse ao consumidor”, diz.

Ao mesmo tempo, o crescimento dos salários já se mostra mais fraco que o aumento dos preços, ampliando a vulnerabilidade do consumo. “Para muitas famílias, os salários não conseguiam acompanhar o aumento dos preços”, diz o documento.