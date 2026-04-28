Real forte e petróleo mais caro elevam custos da Vale em 12% no 1º tri

Mesmo com um trimestre operacionalmente robusto, os custos totais da Vale subiram 12% na comparação anual, para US$ 6,70 bilhões. A principal métrica de eficiência do setor, o custo caixa C1 do minério de ferro, também subiu 12%, para US$ 23,6 por tonelada. Os dois principais "culpados" pelo avanço foram valorização do real frente ao dólar e a alta do petróleo, que pressionaram a operação por caminhos diferentes.

O que é o custo C1 e por que ele importa

O custo C1 mede quanto a empresa gasta, por tonelada produzida, apenas com a extração e o processamento do minério de ferro até o portão da mina. Essa conta não inclui frete, royalties ou outros custos adicionais. É a métrica mais usada pelo mercado para comparar a eficiência operacional entre mineradoras ao redor do mundo.

Quanto mais baixo o C1, maior a capacidade da empresa de gerar margem mesmo em cenários de queda no preço do minério. Por isso, qualquer movimento relevante nesse indicador é acompanhado de perto por investidores e analistas.

Por que o real mais forte encarece a operação

A Vale vende seus produtos em dólar no mercado internacional, mas paga a maior parte de seus custos operacionais em reais, como salários, energia elétrica, combustível, serviços e manutenção.

Quando o real se valoriza frente ao dólar, essas despesas ficam mais caras na conversão para a moeda americana, que é a base de reporte da companhia.

No primeiro trimestre de 2026, o câmbio médio ficou em R$ 5,2591 por dólar, contra R$ 5,8522 no mesmo período de 2025, uma apreciação de 10% do real.

O papel do petróleo nos custos

O petróleo entra na conta da Vale por duas vias. A primeira é o diesel, usado diretamente nas operações de mineração. É o que abastece caminhões, escavadeiras e outros equipamentos pesados que trabalham dentro das minas.

Quando o preço do combustível sobe no mercado doméstico, o custo de cada tonelada extraída aumenta junto. A própria Vale quantifica essa sensibilidade: uma variação de 10% no preço do diesel no Brasil impacta o custo C1 em cerca de US$ 0,15 por tonelada.

A segunda via é o frete marítimo. Os navios que transportam o minério da Vale dos portos brasileiros até a China e outros destinos rodam com bunker oil, um derivado pesado do petróleo. A Vale estima que cada variação de US$ 10 por barril no Brent implica uma oscilação de aproximadamente US$ 1 por tonelada no seu custo de frete.

No primeiro trimestre, o frete médio ficou em US$ 18,1 por tonelada, praticamente estável em relação ao trimestre anterior, em parte porque a companhia tinha contratado hedges para se proteger justamente dessas oscilações.

A proteção que a Vale montou — e seus limites

Prevendo um ambiente de petróleo volátil, a Vale contratou em 2025 instrumentos financeiros de proteção para aproximadamente 70% do seu consumo projetado de bunker oil para 2026. A estrutura usada garante proteção contra altas do Brent acima de US$ 80 por barril. Isso significa que, até certo ponto, a empresa está blindada contra novos choques no preço do petróleo ao longo do ano.

O que a Vale prevê para daqui em diante

A Vale alerta que, mantido o câmbio projetado pelo consenso de mercado para 2026 (em torno de R$ 5,25) e o barril de petróleo Brent em torno de US$ 90, o custo anual deve caminhar para o limite superior de suas faixas de guidance, que são de US$ 20,00 a US$ 21,50 por tonelada no C1 e de US$ 52,00 a US$ 56,00 por tonelada no custo all-in.

Cada variação de R$ 0,10 no câmbio implica impacto de aproximadamente US$ 0,25 por tonelada no C1 e de US$ 0,40 por tonelada no custo all-in.

Um real que continue forte e um petróleo que permaneça elevado ao longo do ano podem representar um desafio crescente para a rentabilidade da operação, mesmo que os preços dos metais se mantenham em níveis favoráveis.