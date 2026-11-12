Ibovespa recua com fiscal no Brasil e juros nos EUA; dólar atinge maior nível em 17 meses

O Ibovespa fechou o pregão em queda nesta quinta-feira, 12, apesar da desaceleração da inflação brasileira em outubro. O principal índice acionário da B3 recuou 0,43%, aos 171.324,31 pontos, após oscilar entre a mínima de 169.942,37 e a máxima de 172.060,43 pontos. O volume financeiro somou R$ 22,8 bilhões.

O mercado acompanhou as dificuldades para a aprovação de medidas de ajuste fiscal, os balanços corporativos e o desempenho negativo das bolsas internacionais.

O dólar, por sua vez, voltou a disparar e fechou em alta de 1,62%, cotado a R$ 5,652, após oscilar entre R$ 5,577 e R$ 5,655. A moeda americana atingiu o maior patamar em 17 meses, desde 2 de junho de 2025, quando encerrou a sessão a R$ 5,6750.

A Vale (VALE3) recuou 0,74%, a queda acompanhou o desempenho negativo de outras empresas ligadas à mineração e à siderurgia, como CSN (CSNA3), que perdeu 6,42%, Usiminas (USIM5), com baixa de 3,26%, e Gerdau (GGBR4), que recuou 1,11%.

Já a Petrobras operou na contramão do índice, com valorização de 2,85% nas ações preferenciais (PETR4), e de 2,55% nas ordinárias (PETR3).

Os papéis da estatal apresentaram recuperação após as perdas da sessão anterior, quando o mercado repercutiu os resultados trimestrais. A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 39,7 bilhões no 3º trimestre e anunciou R$ 15,3 bilhões em remuneração aos acionistas.

Já o Banco do Brasil (BBAS3) desabou 8,35%, a maior queda do dia após divulgar lucro líquido ajustado de R$ 1,3 bilhão no 3º trimestre, queda de 66,5% em relação ao mesmo período de 2025, pressionado pelo aumento da inadimplência e pelas operações de crédito ligadas ao agronegócio. No pior momento do dia chegou a tombar 12%.

No cenário doméstico, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), subiu 0,14% em outubro, depois de cair 0,82% no mês anterior, abaixo da expectativa de alta de 0,26% do mercado.

Apesar do alívio inflacionário, os investidores acompanharam as dificuldades para a votação de um projeto do governo voltado ao ajuste das contas públicas em 2027. A resistência de parlamentares da oposição e de integrantes da própria base governista aumenta as incertezas sobre a aprovação das medidas.

Na quarta-feira, 11, o Ibovespa fechou em alta de 0,42%, aos 172.060 pontos, após sinalizações do governo sobre o ajuste fiscal.

Para Vitor Kayo, economista sênior da Nomad, a queda do Ibovespa e a disparada do dólar refletem a combinação de incertezas fiscais domésticas e um ambiente externo mais defensivo. "Cresce a leitura de que o pacote de ajuste apresentado pelo governo é tímido diante do tamanho do desafio fiscal, e a incerteza sobre o que será efetivamente aprovado pelos parlamentares leva investidores a buscar cobertura em dólar", afirma.

O economista também destaca a pressão do cenário internacional, com a perspectiva de juros americanos mais elevados por mais tempo, além das tensões entre Estados Unidos e Irã e das incertezas envolvendo empresas de tecnologia.

No mercado acionário brasileiro, o setor financeiro concentrou parte das perdas, especialmente após o resultado do Banco do Brasil, que ficou abaixo das projeções e veio acompanhado de uma redução na parcela do lucro destinada aos acionistas.

As ações do BTG Pactual (BPAC11) também caíram 3,24%, enquanto Itaú (ITUB4) recuou 0,10% e Bradesco (BBDC4), 0,07%. O Santander (SANB11) foi exceção entre os grandes bancos e subiu 3,61%.

Entre as maiores baixas do Ibovespa, Magazine Luiza (MGLU3) caiu 7,70%, seguida por Tenda (TEND3), que recuou 6,95%. Na ponta positiva, Hapvida (HAPV3) liderou os ganhos, com alta de 14,90%, seguida por Azzas 2154 (AZZA3), que subiu 9,95%, e Minerva (BEEF3), com valorização de 5,65%, após a divulgação dos resultados trimestrais.

Petróleo dispara

Os preços internacionais do petróleo dispararam nesta quinta-feira após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que Washington não precisa mais negociar um acordo com o Irã. A declaração reverteu as expectativas de arrefecimento do conflito e reacendeu as preocupações com possíveis interrupções no abastecimento global.

O contrato do petróleo Brent para janeiro avançou 3,3%, a US$ 95,82 por barril, na ICE. Já o WTI para dezembro subiu 2,55%, cotado a US$ 88,74 por barril, na Nymex.

As novas declarações contrastaram com o tom adotado por Trump na segunda-feira, 9, quando afirmou que a guerra estava praticamente encerrada do ponto de vista militar e demonstrou otimismo quanto ao fim das hostilidades.

Wall Street recua com alta dos juros e incertezas sobre IA

As bolsas de Nova York encerraram a quinta-feira em baixa, pressionadas pela alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano, em meio às expectativas de uma política monetária mais restritiva pelo Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos.

As incertezas envolvendo o setor de inteligência artificial também pesaram sobre o sentimento dos investidores, após Jensen Huang renunciar ao comando da Nvidia. As ações da fabricante de chips caíram 4,23% na sessão.

O Nasdaq recuou 0,39%, aos 25.366,09 pontos, enquanto o S&P 500 caiu 0,35%, aos 7.592,40 pontos. O Dow Jones registrou baixa de 0,36%, aos 52.297,09 pontos.

No cenário geopolítico, a retomada da alta do petróleo contribuiu para a cautela, com o Brent se aproximando de US$ 96 por barril após as declarações de Trump sobre o Irã.