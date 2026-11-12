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Com apenas 5% no Brasil, Adam Capital enfatiza: 'Nossa tese principal nunca foi aqui'

A preferência pelo mercado internacional reflete a convicção da casa de que a inteligência artificial representa uma ruptura na economia global

Adam Capital: gestora está 95% exposta ao exterior (Germano Lüders/Exame)

Adam Capital: gestora está 95% exposta ao exterior (Germano Lüders/Exame)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 10h59.

Última atualização em 12 de novembro de 2026 às 13h04.

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A gestora Adam Capital mantém cerca de 95% do fundo no exterior e concentra sua principal tese de investimento em inteligência artificial. Segundo Fabio Landi, sócio fundador, a tecnologia representa uma ruptura estrutural na economia global, enquanto o Brasil permanece com participação residual no portfólio devido às oportunidades mais atraentes no mercado internacional.

A aposta da Adam Capital está concentrada muito mais no exterior do que no mercado brasileiro. Com cerca de 95% do fundo alocado fora do país, a gestora mantém uma exposição residual aos ativos locais e vê na inteligência artificial sua principal tese de investimento. A avaliação é que a transformação tecnológica representa uma oportunidade estrutural, que vai além de um movimento passageiro de mercado.

"Nossa tese principal nunca foi Brasil. A gente acha que estamos diante de um momento único de investimento em inteligência artificial", afirmou Fabio Landi, sócio fundador da gestora, durante o 'Encontro com Gestores', realizado pela Icatu. Segundo ele, a tese vem sendo acompanhada pela casa há alguns anos.

A preferência pelo mercado internacional reflete a convicção da casa de que a inteligência artificial representa uma ruptura na economia global, e não apenas mais um ciclo de valorização de ativos. Na avaliação do sócio, a expansão dos resultados das empresas ligadas à tecnologia ainda não se reflete integralmente em seus preços de mercado.

"Para a gente, não é um ciclo de investimento, é um padrão, é uma ruptura. (...) Você tem lucros e resultados crescentes e o valuation sempre descontado", disse.

A aposta na inteligência artificial também ajuda a explicar por que a gestora não vê, por enquanto, motivos para aumentar sua exposição ao Brasil. Landi afirma que a decisão de manter o país com participação reduzida no portfólio não está necessariamente ligada ao resultado das eleições, mas à avaliação de que há oportunidades mais interessantes no exterior.

Após o pleito, a casa desfez parte das posições que mantinha no mercado brasileiro. Segundo o sócio, a exposição local foi reduzida, embora ainda exista uma pequena posição em bolsa. A cautela também passa pelos desafios econômicos que o país terá de enfrentar nos próximos anos.

Para ele, independentemente do resultado eleitoral, o Brasil ainda precisa avançar em reformas, construir apoio no Congresso e lidar com desequilíbrios nas contas externas e fiscais. "Tem que fazer reforma, tem que passar pelo Congresso e tem uma conta corrente que está completamente [trecho a confirmar] e precisa ser ajustada", afirmou.

A gestora pretende acompanhar como será o quarto mandato de Luiz Inácio Lula da Silva antes de decidir se volta a aumentar a exposição ao mercado local. "Estamos esperando um pouco mais de respostas sobre como será o quarto governo Lula para avaliar se faz sentido voltar a assumir um pouco mais de risco no Brasil", disse.

Por enquanto, a estratégia tem apresentado resultados positivos, segundo Landi. "Mas, pelo nosso grau de convicção e pelo que temos observado, a estratégia tem funcionado bem. Temos encontrado boas oportunidades com uma pequena parcela de risco em inteligência artificial."

Na visão da casa, a transformação provocada pela inteligência artificial não ficará restrita aos Estados Unidos: Brasil, Europa e China também deverão consumir serviços e tecnologias desenvolvidos nesse mercado. "Quando você vai para a conta corrente de Brasil, Europa, China, todo mundo vai importar esse tipo de serviço. Essa tecnologia é um dispêndio de peso muito grande", afirmou.

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