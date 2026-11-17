A Kinea Investimentos ainda não vê motivos para voltar a comprar ações brasileiras, mesmo após as quedas recentes da Bolsa. Para Marco Aurélio Freire, sócio e CIO da área de fundos líquidos e multimercados da gestora, a decisão passa pela comparação entre o prêmio de risco oferecido pelas ações e o retorno das NTN-Bs, títulos públicos atrelados à inflação.

Na avaliação da casa, que soma R$ 155 bilhões sob gestão, a renda fixa oferece uma relação mais interessante entre risco e retorno diante das incertezas fiscais do país. "Eu não estou comprando Bolsa", afirmou Freire ao ser questionado sobre a possibilidade de novas quedas do mercado acionário. O executivo evitou cravar que o Ibovespa cairá mais, mas disse que os níveis atuais ainda não são suficientes para fazê-lo voltar às compras.

No câmbio, a leitura também é cautelosa, com a Kinea apontando que o dólar tem mais espaço para subir do que para recuar caso os riscos domésticos se agravem. A moeda americana encerrou esta segunda-feira, 16, em alta de 2,15%, a R$ 5,7767, no maior patamar desde abril de 2025. Durante o dia, a moeda chegou a R$ 5,7949. Já o Ibovespa recuou 1,83%, aos 169.295 pontos, pressionado por ações de peso, como Vale, Petrobras e grandes bancos.

Mesmo com o dólar nesse patamar, Freire avaliou que a cotação ainda não representa um nível de estresse tão elevado. "Se a coisa for piorar, pode piorar muito. Então, se o governo fizer tudo certo, melhora para R$ 5,30, R$ 5,40. Mas, se for piorar, vai piorar muito mais do que se tentar melhorar. Então, o dólar eu ainda gosto de comprar. Sou comprador de dólar", disse.

A preferência pelo dólar e a resistência em aumentar a exposição à Bolsa refletem uma avaliação mais ampla sobre os riscos domésticos. Na visão de Freire, o principal problema é a ausência de uma sinalização convincente de que o governo pretende estabilizar a trajetória da dívida pública nos próximos anos.

O pacote de ajuste fiscal apresentado na semana passada pelo Executivo pode ajudar a dar flexibilidade ao Orçamento de 2027, mas não resolve, por si só, a dinâmica de crescimento dos gastos.

"Eu preciso ver o que ele vai fazer ao longo do tempo para estabilizar. O pacote só me permite ter flexibilidade no ano que vem para tentar buscar a meta do ano que vem. Mas só isso não é suficiente", afirmou.

O executivo chamou atenção para a trajetória da dívida pública, que, segundo sua avaliação, cresce cerca de quatro pontos percentuais do Produto Interno Bruto (PIB) por ano. Com uma dívida equivalente a 88% do PIB, a ausência de medidas estruturais poderia levar o indicador a 100% ao fim do próximo mandato presidencial.

"Em 2028, eu preciso saber que tenho um plano para diminuir o crescimento dos meus gastos e um plano para ter uma receita que vai pagar por esses gastos e gerar alguma sobra de superávit primário. O problema não é só o orçamento do ano que vem. O problema é a dinâmica da coisa", disse.

A crítica ocorre em meio à tramitação do chamado "Plano Moretti", pacote de ajuste fiscal que teve o texto-base aprovado pelo Senado na última quinta-feira, 12, por 45 votos a 31.

A proposta reúne mecanismos de contenção de despesas, restrições a benefícios tributários e mudanças nas regras do arcabouço fiscal. Segundo estimativas do governo, o conjunto de medidas pode melhorar o resultado primário de 2027 entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões.

O projeto, no entanto, ainda enfrenta resistência dentro da própria base governista. Quatro destaques ficaram pendentes de votação no Senado, prevista para esta terça-feira, 17, antes de o texto seguir para a Câmara dos Deputados.

Para Freire, a aprovação de medidas pontuais não substitui a necessidade de uma âncora fiscal de médio e longo prazo. Mais do que a capacidade de cumprir a meta de um exercício, o que interessa aos investidores é saber se haverá um plano capaz de interromper o crescimento da dívida.

'Falta urgência' do governo e risco de bola de neve

A preocupação do CIO não se limita ao tamanho do ajuste, mas também à velocidade com que o governo pretende implementá-lo. Em sua avaliação, a demora pode tornar o problema fiscal progressivamente mais difícil de resolver, em um processo no qual a perda de confiança dos empresários e a desaceleração econômica acabam se reforçando.

"Eu acho que tem uma endogeneidade no processo. Se eu demoro muito, a economia piora e vai subindo, e fica mais difícil consertar o fiscal. Quanto mais rápido eu sou, a mesma economia sofre, mas eu consigo consertar com menos", afirmou.

O risco, segundo Freire, é que a combinação de juros elevados, aumento da carga tributária e incertezas sobre a trajetória fiscal leve empresas a adiar investimentos, reduzir contratações e, eventualmente, cortar custos. Com menos empregos e renda, o consumo também perde força, pressionando novamente a atividade econômica.

O executivo da Kinea avalia que o Brasil vem acumulando choques sobre as empresas, que precisam lidar com custos financeiros elevados há bastante tempo, mudanças tributárias e a possibilidade de novos aumentos de impostos para acomodar as contas públicas.

"Você pensa: é um empresário hoje, está com juro alto há muito tempo, com custo maior, pode ter aumento de tributação, que colocará mais tributo no ano que vem em cima da sua receita. Você começa a colocar muito choque em cima de um momento em que ele pode chegar e falar assim: 'Cara, vou dar uma parada aqui'", disse.

O efeito pode ultrapassar o ambiente corporativo. Se as empresas contratarem menos, o consumo diminui e outras companhias também passam a rever seus planos. Ao mesmo tempo, uma economia mais fraca torna politicamente mais difícil aprovar medidas impopulares de contenção de gastos.

"Eu traria uma urgência para estabilizar essa dinâmica, porque senão fica tudo muito mais difícil no futuro. Essa bola de neve vai caindo: o empresário perde a confiança, contrata menos, você tem menos PIB. Aí, com menos PIB, é muito mais difícil aprovar uma medida no Congresso de ajuste fiscal", afirmou.

Na visão do executivo, o desafio não será apenas escolher um nome para comandar o Ministério da Fazenda no próximo mandato, mas conseguir convencer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o Congresso Nacional da necessidade de controlar o crescimento das despesas públicas.

“O nome em si não vai resolver. Aprovar uma PEC de controle de gastos no Congresso é muito difícil sem que o país esteja em um ambiente de estresse, mesmo que a equipe econômica queira fazer isso, que o presidente seja favorável e consiga convencer o PT. É preciso adotar medidas duras de redução de gastos, mas não vejo consenso no governo para isso. E aprovar essas medidas no Congresso também será uma batalha grande”.

"Eu tenho que convencer as pessoas a fazer reformas econômicas que são duras, os presidentes e o Congresso. Isso geralmente fora de um ambiente de estresse no Brasil não acontece", afirmou.

PIB perto de zero em 2027

A deterioração das condições financeiras também aparece na projeção de atividade econômica de Freire para 2027. O gestor da Kinea avalia que, considerando os níveis atuais de juros, câmbio e Bolsa, a melhor estimativa para o crescimento do PIB seria próxima de zero.

"Eu acho que, nas condições financeiras de hoje, o melhor número que tem de PIB é zero. Acho mais provável o número negativo do que o número positivo", afirmou.

O CIO explicou que utiliza uma relação histórica entre as condições financeiras do país e o desempenho da economia para chegar à estimativa. Quando juros, câmbio e mercado acionário se deterioram simultaneamente, os efeitos tendem a aparecer na atividade com o passar do tempo.

Para Freire, uma eventual melhora na percepção do mercado com a escolha de uma equipe econômica considerada mais confiável poderia trazer algum alívio no curto prazo. Mas não seria suficiente para encerrar a discussão. "Se tiver uma boa equipe na Fazenda, pode dar uma aliviada? Pode. Mas eu não acho que essa aliviada é o final da história. Acho que é só uma primeira etapa. Outras etapas difíceis ainda vão ter que ser vencidas", disse.