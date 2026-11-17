Na reta final da eleição, quando o Ibovespa embalava um rali e boa parte do mercado apostava numa virada no segundo turno, a BNP Paribas Asset Management fez o movimento contrário. A gestora reduziu o risco das carteiras, levou as posições em ações para setores defensivos e, em alguns fundos, montou um pequeno hedge em dólar.

"Estava tão indefinida a situação que podia sair qualquer coisa para qualquer lado", diz Aquiles Mosca, CEO da gestora no Brasil, em entrevista à EXAME. Segundo ele, as pesquisas entre o primeiro e o segundo turno apontavam empate dentro da margem de erro, o que justificava a cautela. "A principal preocupação nossa, nesses momentos de incerteza muito grande, é a preservação."

O desfecho veio no domingo, 25 de outubro, com a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No dia seguinte, o Ibovespa caiu 13,88% e o dólar disparou 8,2%, na maior queda diária da bolsa desde março de 2020.

Para Mosca, a postura defensiva protegeu as carteiras, e a gestora decidiu mantê-la mesmo depois da eleição.

Euforia sem dados concretos

Na avaliação do executivo, o mercado exagerou no otimismo antes da votação. "Houve um excesso de euforia no período anterior, tudo com base quase numa torcida para o futuro, mais do que nos dados concretos que a gente tinha", afirma.

Para ele, o ajuste posterior levou os preços a um patamar mais condizente com as incertezas locais. "Não necessariamente esses ativos estão baratos a ponto de se posicionar neles", ressalva.

Nas carteiras com ações, a BNP Paribas Asset concentrou a exposição em energia elétrica, bancos e exportadoras, setores que Mosca considera naturalmente defensivos. Nos portfólios que permitem investir fora do país, a gestora também reforçou a proteção.

Brasil barato, mas sem comprador

Mosca reconhece que, pela ótica do preço, o Brasil chama atenção. "Se a gente pensasse em procurar um mercado no mundo emergente que está com preços atraentes, o Brasil está", diz. A queda depois da eleição reforçou esse desconto, mas, para ele, preço baixo é só um dos elementos.

Faltam outros dois. O primeiro é um fundamento macroeconômico sólido, que depende de ajuste fiscal, para que o desconto vire potencial de alta. O segundo, é ter comprador.

"Não tem essa vontade de comprar o Brasil. A confiança do investidor, nesse instante, está faltando", afirma. A falta de apetite vale tanto para o investidor local quanto para o estrangeiro, que costuma entrar e sair antes e, por isso, deve funcionar como um indicador antecedente de melhora.

O executivo estima um horizonte de dois trimestres, entre o fim deste ano e o começo de 2027, para que as definições fiscais aconteçam. Ele cita como pontos a acompanhar a qualidade das medidas, os nomes escalados para executá-las e a construção da base de apoio no Congresso.

"É um governo que tem minoria, vai precisar compor com o Centrão. Essa composição vai se viabilizar ou não? Quanto ela vai custar? [...] A questão do aspecto qualitativo do ajuste também vai ser muito importante."

Renda fixa como ponto seguro

Com o Banco Central sinalizando que só retoma os cortes quando houver encaminhamento fiscal, Mosca espera juros em patamar muito alto por mais tempo. Na ata da última reunião, o Copom, que manteve a Selic em 13,75% ao ano e interrompeu o ciclo de cortes, defendeu juros elevados por um período mais longo.

Nesse cenário, a gestora usa renda fixa para proteger as carteiras. Segundo o executivo, o próprio CDI já oferece proteção importante contra a inflação, com a Selic bem acima das projeções de IPCA entre 4,5% e 5%. "Ainda é bastante", diz.

Depois da eleição, as taxas do Tesouro IPCA+ romperam a barreira dos 8% ao ano. Mosca vê nesses papéis um seguro contra a possibilidade de o ajuste fiscal acontecer pela via da inflação. "Esse preço a pagar da volatilidade das NTN-Bs vale a pena pela proteção que elas fornecem contra a inflação."

No crédito privado, só papéis de alta qualidade

O crédito privado continua na carteira, porque paga um prêmio sobre os títulos públicos, mas a palavra de ordem é seletividade. Mosca descreve uma economia com juros altos, atividade em desaceleração e empresas endividadas em nível que não se via antes. "Nós teremos eventos de crédito para acontecer daqui para o final do ano e no ano que vem", afirma.

Por isso, a gestora recomenda concentrar as aplicações em high grade, os créditos de empresas com melhor qualidade, e reduzir ao máximo, talvez até zerar, a exposição a high yield, os papéis de risco elevado.

O executivo cita os casos de reestruturação de dívida que se multiplicaram neste ano, no Brasil e nos Estados Unidos, como exemplo do que a carteira precisa evitar.

O melhor câmbio é sempre o de ontem

A diversificação no exterior, tema do painel de que Mosca participou no Anbima Global Insights, na semana passada, ganha peso nesse contexto. No evento, gestores de BlackRock, BTG Pactual, BNP Paribas e Franklin Templeton defenderam a alocação gradual fora do país. Para o CEO, o investimento lá fora deveria ter papel estrutural na carteira, como proteção, e não depender de acertar o momento do câmbio.

O exemplo estava à mão. Na véspera da entrevista, o dólar chegou a R$ 5,60. "Olha como é bom ter moeda estrangeira nessa hora. E não ficar tentando acertar, agora 5,60 é hora de ir. O melhor câmbio sempre é o de ontem, parece", diz.

Ele também não conta com o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos como garantia para o real. "Vai depender do que acontecer lá e do que acontecer aqui. São coisas totalmente fora do controle do investidor e do gestor."

Sobre o hedge cambial, Mosca diz que, por princípio, o investimento no exterior não deveria ter essa proteção, já que a moeda estrangeira faz parte do jogo. Ele entende, porém, quem prefere se expor só ao ativo, como as ações de tecnologia americanas, e pagar o custo do hedge para não se preocupar com o câmbio.

Na renda fixa, o executivo vê oportunidade no crédito americano, que rende de 4% a 5% ao ano em dólar. "Por que não aproveitar disso?"

Big techs passaram no teste, mas Congresso traz dúvida

Lá fora, a cautela também vale. Mosca lembra que Donald Trump pode, sem aval do Congresso, mexer em tarifas e fazer intervenções militares, o que torna o cenário imprevisível. Ao mesmo tempo, a vitória democrata nas eleições de meio de mandato abriu uma nova frente de risco para o setor que concentra a valorização das bolsas americanas.

Na avaliação do executivo, não houve bolha em tecnologia até agora. "O que saiu de resultado das empresas, pegando as sete magníficas, sempre saiu em linha e, na maioria dos casos, acima do que o mercado esperava", diz. A grande dúvida era se o volume investido traria retorno, e até aqui trouxe.

O ponto de interrogação é regulatório. Com maioria democrata, Mosca vê espaço para uma agenda de sustentabilidade mais forte e cita os data centers, que consomem muita água, como possível alvo de taxação. "Isso pode ser ruim para o setor", afirma. A gestora também mantém também lá fora uma carteira mais defensiva.