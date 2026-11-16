O dólar à vista fechou esta segunda-feira, 16, em alta de 2,15%, cotado a R$ 5,7767. É o maior patamar de fechamento desde 17 de abril de 2025 e a maior alta diária desde 26 de outubro, quando a moeda disparou 8,21% no pregão seguinte ao segundo turno. Na máxima do dia, a cotação chegou a R$ 5,7949.

Com o salto desta segunda, o dólar acumula valorização de 5,25% em 2026 e de 6,75% em 12 meses.

Fiscal, estrangeiros e Fed

A pressão veio principalmente da frustração dos investidores com o pacote de ajuste fiscal que o governo prepara, com impacto estimado entre R$ 50 bilhões e R$ 80 bilhões em 2027. Para Tomás Roque, da Avenue, o mercado queria medidas concentradas em corte de gastos, e não em aumento de receitas.

No mesmo dia, o Morgan Stanley rebaixou a recomendação para ações brasileiras para underweight, equivalente a uma exposição abaixo da média, citando juros altos, riscos aos lucros das empresas e fragilidades estruturais da economia. A saída de capital estrangeiro já vinha forte. Em novembro, até o dia 12, investidores de fora retiraram R$ 5,5 bilhões da B3.

Os juros futuros subiram em todos os vencimentos. O DI para janeiro de 2031 passou de 14,868% para 15,325%. O boletim Focus, divulgado pela manhã, já havia elevado a projeção para o dólar no fim de 2026 de R$ 5,35 para R$ 5,40.

Lá fora, a inflação americana acima do esperado reforçou as apostas de que o Federal Reserve suba os juros em 0,25 ponto percentual na última reunião do ano, o que fortalece o dólar globalmente.

R$ 5,80 é a próxima barreira

Para Sidney Lima, da Ouro Preto Investimentos, R$ 5,80 funciona como resistência. Se esse nível for rompido de forma consistente, a moeda pode buscar R$ 5,90 nas próximas semanas. O cenário-base dele para o fim de 2026 é de dólar entre R$ 5,60 e R$ 5,70, mas uma piora fiscal combinada com aversão a risco global levaria a cotação para a faixa de R$ 5,90 a R$ 6.

Felipe von Eye Corleta, da Brazil Wealth, considera os R$ 6 um nível factível se as pressões externas e domésticas persistirem. Ele aponta a escolha do próximo ministro da Fazenda como decisiva. Um nome ortodoxo ou independente poderia trazer o câmbio de volta para R$ 5,50 a R$ 5,60.

O desempenho do real, bem pior que o de outras moedas emergentes, indica que os problemas domésticos pesam mais que o cenário global, avaliou um gestor ouvido pela EXAME em reportagem sobre as ações que ganham com a alta da moeda. Para Lima, um alívio depende de avanços fiscais consistentes e de um Fed menos restritivo, com atenção ao fluxo estrangeiro e ao preço das commodities.