Morgan Stanley rebaixa Brasil e vê Ibovespa em 160 mil pontos no fim de 2027

O Morgan Stanley rebaixou a recomendação para a bolsa brasileira de neutra (equal weight) para abaixo da média do mercado (underweight) e passou a projetar o Ibovespa em 160 mil pontos no fim de 2027. Com o índice em 171.337 pontos em 10 de novembro, data-base do estudo, a projeção implica uma queda de 7% em reais e de 5% em dólar em pouco mais de um ano.

A mudança está no relatório de estratégia para ações da América Latina em 2027, assinado pelos analistas Nikolaj Lippmann, Julia Leao Nogueira e Marcos Rios. O curioso é que o banco segue otimista com a região como um todo. A projeção para o índice MSCI LatAm é de alta de 7% em dólar, de 2.813 para 3.000 pontos, sustentada pelo ciclo global de investimentos em inteligência artificial, que aumenta a demanda por energia, cobre e outros minerais estratégicos.

Os próprios analistas reconhecem a contradição. "É difícil ser otimista com a América Latina e pessimista com o Brasil", escrevem, especialmente quando se fala das ações domésticas brasileiras. Para o banco, 2027 será um ano de escolher setores e ações, e não países.

Por que o Morgan Stanley ficou pessimista com o Brasil

O banco descreve a economia brasileira como em fim de ciclo e em desaceleração, enquanto os juros elevados continuam inibindo a tomada de risco e o investimento no país. Esse efeito, chamado de crowding out, acontece quando o crédito e a renda fixa atrelada aos juros altos tiram espaço da atividade produtiva.

Outro ponto é o lucro das empresas. Na avaliação dos analistas, as estimativas de resultado para as companhias brasileiras estão altas demais. Além disso, o custo de capital próprio no Brasil (a taxa de retorno mínima que o investidor exige para ficar em ações) está perto de 20%, acima do retorno sobre o patrimônio (ROE) que a maior parte das empresas locais consegue entregar.

Com esse custo de capital, o banco considera que será difícil reduzir os juros o bastante para interromper o efeito de crowding out. O relatório também cita preocupação com a saída de recursos do sistema financeiro brasileiro, embora uma alocação global maior em mercados emergentes possa trazer alívio e adiar o ajuste.

Na prática, o Morgan Stanley espera que a bolsa brasileira fique de lado, negociando a cerca de 8 vezes o lucro. No cenário pessimista, esse múltiplo cai para 6,5 vezes. No otimista, que foi revisado, sobe para 9,5 vezes.

As ações brasileiras que o banco ainda prefere

O rebaixamento não significa abandonar o país. O banco diz preferir o "Brasil global" ao "Brasil doméstico", ou seja, exportadoras e empresas com receita relevante em dólar, que tenham ROE acima do custo de capital. Do outro lado ficam os negócios voltados ao mercado interno, que enfrentam capital caro e risco cambial.

A preferência também é por grandes empresas que fazem parte do índice MSCI, com valor de mercado acima de US$ 5 bilhões. Segundo o relatório, essas companhias estão mais bem posicionadas para receber o fluxo de investidores globais e menos expostas à saída de recursos do sistema financeiro local.

Na América Latina como um todo, o banco evita ações ligadas ao consumo e prefere os setores de mineração, energia e hardware, que devem acelerar investimentos com a demanda puxada pela inteligência artificial. A região responde por 10% a 20% da oferta global de energia e por cerca de 30% da produção mundial de cobre, segundo o relatório.

Argentina e Chile lideram as projeções na América Latina

Entre os países, o Morgan Stanley prefere Chile, Peru e o setor de energia da Argentina. O México segue com recomendação neutra. O Brasil divide a lanterna da região com a Colômbia, para a qual o banco também projeta queda.

Fonte: Bloomberg e estimativas do Morgan Stanley

O banco afirma entrar em 2027 com mais convicção na seleção de ações e com carteiras mais distantes dos índices de referência. A carteira recomendada para a América Latina superou o MSCI LatAm em 1,7 ponto percentual no ano e em 39 pontos percentuais nos últimos 36 meses. A carteira de Brasil ficou 5,7 pontos acima do seu índice de referência em 2026 e 22,2 pontos acima em três anos.

O que pode fazer o Morgan Stanley errar

O próprio relatório lista os riscos para a tese. Entre eles estão o petróleo abaixo de US$ 60, os juros dos títulos de 10 anos dos Estados Unidos abaixo de 4% e um peso maior dos mercados emergentes nas carteiras globais.

No caso do Brasil, o cenário que contrariaria a visão do banco é um ajuste fiscal combinado com uma desaceleração branda da economia, que evite uma recessão profunda e abra espaço para juros mais baixos.