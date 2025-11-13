Lucro da JBS cai 16,1% no 3º trimestre, para US$ 581 milhões

O lucro líquido atribuível a acionistas da JBS (JBSS3) foi de US$ 581 milhões no terceiro trimestre de 2025, com uma queda de 16,1% frente aos US$ 693 milhões do terceiro trimestre do ano passado. O lucro por ação (EPS, na sigla em) ficou em US$ 0,52, comparado a US$ 0,62 no mesmo período de 2024.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado IFRS somou US$ 1,84 bilhão, queda de 14,8% ante os US$ 2,15 bilhões do terceiro trimestre de 2024, enquanto o Ebitda ajustado US GAAP ficou em US$ 1,62 bilhão, recuo de 11% na mesma base comparativa.

A receita líquida, por sua vez, somou US$ 22,6 bilhões, um aumento de 13,4% em relação aos US$ 19,9 bilhões registrados no mesmo período de 2024.

“No terceiro trimestre de 2025, a JBS reportou receita líquida recorde, com crescimento nas vendas de todas as unidades de negócio, ressaltando a força e a diversificação de sua plataforma global multiproteica", disse Gilberto Tomazoni, CEO global, no comunicado que acompanha o balanço.

O ROE atingiu 23,7%, refletindo resultados sólidos, informou a companhia. A alavancagem encerrou o trimestre em 2,39x, em linha com metas de longo prazo.

Já a rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE) alcançou 23,7%, ante 16,7% no mesmo período de 2024, enquanto o retorno sobre capital investido (ROIC) ficou em 16,7%, acima dos 14,9% do ano anterior.

O resultado operacional ajustado totalizou US$ 1,25 bilhão pelo IFRS, queda de 22,3% em relação a 2024, e US$ 1,28 bilhão pelo US GAAP, retração de 15% ano a ano.

Entre os indicadores de alavancagem, a relação dívida líquida sobre EBITDA ajustado subiu ligeiramente para 2,4 vezes, contra 2,2 vezes no ano anterior. A cobertura de juros (EBITDA ajustado / despesas líquidas de juros) atingiu 6,8 vezes, acima dos 6,3 vezes de 2024.

Operações

A JBS Beef North America registrou receita líquida recorde, impulsionada pela forte demanda nos Estados Unidos. Apesar dos preços do corte de carne atingirem máximas históricas, o consumo doméstico se manteve resiliente. A indústria continua a enfrentar um ciclo de gado desafiador, com oferta limitada de animais para processamento. Com estoques de gado em níveis historicamente baixos, os preços do boi vivo permaneceram elevados, pressionando a rentabilidade.

A Pilgrim’s Pride seguiu fortalecendo parcerias com clientes estratégicos e investiu em todas as regiões para impulsionar o crescimento das vendas, melhorar margens e reduzir a volatilidade, informou a JBS.

"Ao longo do trimestre, a demanda por frango permaneceu robusta, devido à forte proposta de valor do produto."

Nos EUA, o segmento Fresh manteve desempenho sólido, na avaliação da companhia, apoiado na diversificação do portfólio, qualidade e excelência operacional, enquanto as vendas de Prepared Foods cresceram mais de 25% ano a ano.

Na Europa, a PPC focou em crescimento lucrativo por meio de parcerias com clientes estratégicos, ações promocionais e novos lançamentos, afirma a empresa.

No México, os produtos de marca, tanto em Fresh quanto em Prepared Foods, continuaram crescendo, apoiados na expansão de relações com clientes-chave no varejo.

No Brasil, a JBS registrou forte crescimento da receita líquida, impulsionado principalmente pelas exportações, com aumento tanto de volumes quanto de preços, além de elevação de preços no mercado doméstico.

No mercado internacional, além da forte demanda global, a companhia se beneficiou da diversificação geográfica, em regiões estratégicas. No mercado interno, os preços mais altos compensaram parcialmente o aumento expressivo dos custos com gado durante o período.

A Seara alcançou o maior volume de exportações da história da empresa, segundo a JBS. Apesar de restrições temporárias em mercados importantes, como China e Europa, devido a um caso isolado de gripe aviária no Brasil em maio, a empresa redirecionou a produção e ampliou presença em novos mercados.

No mercado interno, o crescimento da receita do segmento foi impulsionado por preços e volumes mais altos.

A JBS USA Pork também registrou receita líquida recorde, sustentada pelo forte desempenho do mercado doméstico, impulsionado pela sólida demanda e pelos esforços contínuos da empresa em expandir seu portfólio de produtos de valor agregado e de marca. Durante o trimestre, a empresa anunciou a expansão da produção de bacon e salsicha com a aquisição de uma planta em Iowa, além de uma nova instalação (expansão orgânica) anunciada no segundo trimestre no mesmo estado.

Na JBS Australia, o crescimento da receita líquida foi principalmente impulsionado pelo aumento de preços durante o período, tanto nos mercados doméstico quanto de exportação. O segmento de carne bovina foi o principal responsável pela melhora da rentabilidade ano a ano.

A forte dinâmica comercial, com preços mais altos e aumento de volumes em vendas domésticas e exportações, combinada com ganhos contínuos de eficiência operacional, mais do que compensou o aumento de 26% nos custos do gado em 3T25 em comparação a 3T24, segundo dados da Meat & Livestock Australia (MLA).

Nos outros segmentos, a rentabilidade também melhorou, especialmente em suíno e pescado, devido à forte execução operacional e maior produtividade.