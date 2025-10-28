Onda proteica chega à água — e a JBS quer ocupar espaço fora do whey

O mercado de produtos com proteína se expandiu para além das academias e invadiu as gôndolas de praticamente todas as categorias. De iogurtes a snacks e até pães, a promessa de aporte proteico virou sinônimo de funcionalidade e saúde. Agora, o movimento chega também à água.

A JBS, por meio da sua unidade de colágeno Genu-in, firmou parceria com a Better Drinks para lançar a Mamba Water Protein, uma água saborizada com 20 gramas de colágeno hidrolisado, sem açúcar, glúten, adoçantes, gordura ou carboidratos. A bebida marca a entrada da gigante de alimentos no segmento de hidratação funcional e aposta no consumidor que busca incorporar proteína na rotina, e não apenas no treino.

Criada em 2023, a Genu-in produz colágeno hidrolisado e ingredientes funcionais derivados de subprodutos de origem animal. O principal deles é o Life 360, desenvolvido com tecnologia própria e patenteada — a peptide profile tailoring —, que promete alta solubilidade, repetibilidade e eficácia clínica comprovada em testes in vitro e in vivo.

“Transformamos subprodutos em superprodutos, com base científica”, diz Ricardo Gelain, diretor-executivo da Genu-in. A companhia nasceu com foco no modelo B2B e apoia outras marcas na criação de itens com sua tecnologia de colágeno, já aplicada em bebidas em pó, barras proteicas e alimentos funcionais.

A área faz parte de uma estrutura que inclui outras operações da JBS, como a Novapron, especializada em colágeno funcional para produtos cárneos, e negócios de biodiesel, embalagens e transporte, e já exporta para Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Inglaterra, Japão, Austrália e Turquia.

“A ideia é que a Genu-in seja realmente uma marca global”, afirma Gelain. O objetivo, conforme explica, é aplicar o processo patenteado em diferentes categorias, com foco em padronização e eficácia.

A Mamba Protein é a primeira bebida pronta a incorporar o colágeno. “Queríamos unir hidratação e proteína em um líquido o mais limpo possível”, diz Felipe Della Negra, fundador da Better Drinks. “Só conseguimos chegar a esse resultado quando nos conectamos com o time da Genu-in. O grande diferencial é que a proteína não deixa retrogosto.”

O desenvolvimento do produto levou dois anos. Segundo Della Negra, o avanço veio com a melhora da solubilidade do colágeno e a busca por uma fórmula limpa, sem aditivos. “Tão importante quanto o que colocamos dentro dessa lata é o que não colocamos. Não tem adoçante, não tem açúcar, não tem gordura e não tem carboidrato", reforça.

No acordo com a JBS, não há participação societária, apenas uma relação comercial de fornecimento. As companhias não divulgam os valores envolvidos na parceria.

A Mamba Water Protein estreia em três versões — abacaxi com hortelã, framboesa com limão e maracujá, pêssego e manga — com preço sugerido a partir de R$ 9,99.

A distribuição ficará a cargo da Heineken, parceira comercial e logística da Better Drinks, responsável por levar o produto a redes como St. Marche, Zaffari, Muffato, Pão de Açúcar, Carrefour, Sam’s Club e AmPm. A bebida também será vendida em canais digitais e de conveniência, como Mercado Livre, Amazon, Rappi e Daki.

Mercado em expansão com novos formatos

O mercado de nutrição esportiva cresce em ritmo acelerado, impulsionado pela popularização do consumo de proteínas em diferentes formatos. Segundo a Euromonitor, o setor movimentou US$ 28 bilhões em 2023 no mundo e deve chegar a US$ 42,2 bilhões até 2028. No Brasil, as vendas somaram R$ 4,36 bilhões no último ano, avanço de 25,5% em relação a 2022, com projeção de R$ 9,57 bilhões até 2028.

Os produtos proteicos são o principal motor desse crescimento, reunindo barras, proteínas em pó e bebidas prontas (RTDs) voltadas à performance, recuperação e conveniência. O segmento movimentou R$ 3,2 bilhões em 2023, alta de 80% desde 2019, e deve alcançar R$ 7,5 bilhões até 2028, segundo a Euromonitor.

As barras de proteína lideram a expansão, com previsão de quase triplicar de tamanho até 2028, enquanto as proteínas em pó seguem como formato dominante. Já as bebidas prontas despontam como nova aposta das marcas para atender um público que busca praticidade no dia a dia.

A proposta da Mamba Protein, explicam os executivos, não é competir com o whey protein, mas criar novas oportunidades de consumo. “A lata traz duas soluções importantes para deficiências do hábito de consumo brasileiro”, diz Della Negra. “Falta água e falta proteína. A ideia é ajudar a equilibrar as duas coisas.”

Segundo ele, há espaço para crescimento sem disputar diretamente com suplementos esportivos. “A necessidade de aumento de aporte proteico no Brasil é tão grande que podemos avançar muito antes mesmo de encostar no que essas outras categorias vendem", afirma.

Do lado científico, Gelain, da Genu-in, explica que o colágeno representa cerca de 30% das proteínas do corpo humano. Ele destaca que a recomendação diária tem evoluído. “Falava-se em 0,8 grama de proteína por quilo de peso corporal, mas hoje estudos e médicos já indicam até 2 gramas por quilo”, diz.

Questionado sobre o peso da unidade dentro da JBS, afirma que a companhia não divulga números específicos. “A operação ainda representa um percentual pequeno dentro do grupo, mas com alto potencial de crescimento”, diz. Segundo ele, a meta é dobrar produção e faturamento no próximo ano, impulsionada pela expansão do colágeno hidrolisado em novas categorias de produtos e mercados internacionais.

Mais que performance

A estratégia de marketing da Mamba Protein será baseada em embaixadores e redes sociais, com o surfista Pedro Scooby e a skatista Letícia Bufoni, que também participam como sócios da campanha. O conceito criativo, batizado de “Sonho até pedir água”, associa o consumo da bebida à jornada de preparo físico e mental dos atletas.

Segundo Della Negra, a narrativa acompanha o processo de preparação de Scooby antes de encarar as ondas gigantes de Nazaré, destacando a importância da hidratação e do aporte de proteína nesse percurso.

A campanha busca consolidar a Mamba como uma marca de estilo de vida, e não apenas de performance esportiva. “A intenção é estar presente no dia a dia das pessoas, como parte de uma rotina equilibrada”, afirma o executivo.

O produto começa a chegar às lojas em todo o Brasil neste mês de outubro. A marca mantém ainda o projeto Mamba Hora Projeto Social, que doa um litro de água a cada lata vendida.

Com mais de 40 SKUs no portfólio — entre eles Baer-Mate, F!ve Drinks e Praya —, a Better Drinks aposta na Mamba Protein como seu primeiro produto funcional com foco em proteína. A proposta clean label é um dos pilares da comunicação. “Quando o consumidor olha o rótulo e vê apenas água, proteína e aroma natural, isso desperta curiosidade sobre como conseguimos fazer algo tão simples", finaliza.