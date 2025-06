JBS vai emitir dívida de US$ 3,5 bilhões - parte dela vence só daqui a 40 anos

A JBS (JBSAY; JBSS32) fez uma emissão de dívida de US$ 3,5 bilhões por meio de três subsidiárias do grupo nos Estados Unidos. Parte dessas notas sêniores chama atenção pela duração. Do montante total, US$ 1 bilhão tem vencimento previsto para daqui a 40 anos. É uma das dívidas mais longas emitidas por uma empresa de origem brasileira. Só perde para a Petrobras (PETR3;PETR4) que, em 2015, emitiu títulos com vencimento em 100 anos.

Os papéis com vencimento em 2066 oferecem yield de 6,415% ao ano e cupom de 6,375% ao ano.

Outro parte da emissão, correspondente a US$ 1,25 bilhão também tem longa duração, com vencimento em 2056. Essas notas sêniores oferecem yield de 6,265% ao ano e cupom de 6,25% ao ano. Por fim, a terceira parte da emissão, também no valor de US$ 1,25 bilhão, tem vencimento em 2036, com yield de 5,572% ao ano e cupom de 5,5%.

O prazo final de fechamento da oferta está programado para o dia 3 de julho.

A JBS está fazendo essa emissão para pagar dívidas já existentes. A rolagem inclui o resgate das notas sêniores com vencimento em 2027 e 2028. Outras dívidas de curto prazo, como as emitidas no programa de commercial paper, também vão ser liquidadas com os recursos levantados na captação. A empresa também pretende utilizar parte do valor captado para "outros fins corporativos".