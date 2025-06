Nem salário e nem benefícios? Veja o que mais atrai a Geração Z no mercado de trabalho

Salário, estabilidade e benefícios ainda são importantes para a Geração Z, mas não são o que realmente move essa nova leva de profissionais. Um estudo divulgado nesta semana pela JBS com mais de 32 mil funcionários aponta que cerca de 60% dos jovens entre 15 e 30 anos priorizam, acima de tudo, as oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional ao escolher uma empresa para trabalhar.

O levantamento mostra um novo olhar sobre o trabalho: mais do que cargos ou salários, os jovens querem:

Trilhas claras de aprendizado,

Reconhecimento por suas entregas,

Um ambiente que ofereça propósito e conexão.

“Estamos falando de uma geração que busca empresas que ofereçam caminhos estruturados de aprendizado e evolução”, afirma Fernando Meller, diretor-executivo de Recursos Humanos da JBS Brasil. “Mais do que atrair talentos, o desafio agora é mantê-los engajados em uma jornada crescente, que faça sentido para eles.”

O que os jovens profissionais mais admiram em um líder?

A pesquisa, realizada em março deste ano com funcionários de todas as regiões do país e em diferentes níveis hierárquicos, mostrou que o que mais admiram em um líder é o reconhecimento pelo trabalho realizado, seguido de empatia e compreensão das necessidades individuais.

“Eles querem ser ouvidos e contar com líderes próximos e acessíveis”, afirma a pesquisadora Thaís Giuliani, doutora em Ciências da Informação especializada em Geração Z. “Não se trata mais de subir uma escada tradicional de carreira. É sobre conexão, propósito, troca e a oportunidade de um futuro melhor.”

Essa mentalidade também se reflete na busca por impacto: segundo o estudo, os jovens desejam crescer profissionalmente, mas de forma alinhada ao seu propósito pessoal e à contribuição social.

“Existe uma interdependência entre desenvolvimento individual e impacto coletivo. A Geração Z quer crescer, mas quer fazer isso de um jeito que importe para o mundo ao seu redor”, afirma Giuliani.

Equilíbrio emocional: uma das prioridades da Geração Z

Além do ambiente profissional, a pesquisa captou as principais prioridades de vida da Geração Z. Apoio familiar, relacionamentos saudáveis e equilíbrio emocional aparecem como elementos-chave. Os jovens almejam uma vida com estabilidade profissional e qualidade de vida, evidenciando que o bem-estar é parte essencial da equação do sucesso.

Com aproximadamente 40% de sua força de trabalho composta por jovens da Geração Z, a JBS já utiliza os dados da pesquisa para ampliar suas estratégias de engajamento e retenção. A empresa foi reconhecida por 75% dos entrevistados como um ambiente propício ao crescimento profissional.

Programas como o Evoluir, voltado para jovens de 18 a 23 anos, e iniciativas como o Germinare VET (que prepara futuros líderes com foco em veterinária e processos fabris) e o Programa Master de Produção (que capacita colaboradores internos para ascenderem a cargos de supervisão) são algumas das frentes criadas para fomentar o desenvolvimento técnico e de liderança.

O que revela o estudo

A pesquisa “Jovens JBS” contou com 32.063 respostas e avaliou quatro pilares: valores e objetivos pessoais; relacionamento e comunicação no trabalho; ambiente e motivação; e propósito e impacto social. O objetivo foi mapear as percepções e expectativas da nova geração sobre o ambiente de trabalho e a vida de forma mais ampla.

“A JBS está comprometida em construir um ambiente onde diferentes gerações possam crescer juntas, respeitando suas particularidades”, afirma Meller. “A Geração Z quer crescer rápido, sim, mas com sentido, com escuta e com impacto.”