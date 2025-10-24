IPCA-15, CPI nos EUA e balanço da Usiminas: o que move os mercados

Nesta sexta-feira, 24, os investidores aguardam a divulgação de indicadores importantes. No Brasil, o destaque da manhã será a prévia da inflação oficial. Às 9h, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga o IPCA-15 de setembro. Antes, às 8h30, o Banco Central do Brasil publica os dados do setor externo referentes a setembro.

Nos Estados Unidos, às 9h30, o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos divulga o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) e o núcleo do CPI de setembro, que exclui itens voláteis como energia e alimentos.

Às 10h45, será conhecido o PMI composto preliminar de outubro, medido pelo S&P Global, e, na sequência, às 11h, a Universidade de Michigan divulga a leitura final do Índice de Sentimento do Consumidor de outubro. Mais tarde, às 14h, a Baker Hughes atualiza o número de poços e plataformas de petróleo em operação.

Na frente corporativa, a temporada de resultados continua. Nos Estados Unidos, antes da abertura dos mercados, será divulgado o balanço da Procter & Gamble (P&G). No Brasil, a expectativa fica para os números da Usiminas, também antes do pregão.

No campo político, às 9h, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de encontro promovido pelo Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP). Às 16h, será a vez do secretário do Tesouro, Rogério Ceron, participar do mesmo evento.

No campo político, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 24, em Jacarta, na Indonésia, que espera fechar um acordo comercial com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as tarifas impostas ao Brasil.

Segundo Lula, no entanto, isso não deve ocorrer no primeiro encontro entre os dois líderes, previsto para domingo, 26. A agenda oficial de Trump na Ásia, no entanto, não mostra uma reunião marcada com o brasileiro.

Mercados internacionais

As bolsas da Ásia fecharam em alta nesta sexta-feira, 24, impulsionadas pelo otimismo com as negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China. O sul-coreano Kospi subiu 2,50%, enquanto o Kosdaq avançou 1,27%.

No Japão, o Nikkei 225 teve alta de 1,39% e o Topix ganhou 0,48%. Em Hong Kong, o Hang Seng subiu 0,74% e o chinês CSI 300, que reúne as principais ações de Xangai e Shenzhen, avançou 1,18%.

Na Europa, os principais índices operam em leve baixa por volta das 7h55 (horário de Brasília). O europeu Stoxx 600 recua 0,18%, o alemão DAX cai 0,13%, o francês CAC 40 perde 0,51% e o britânico FTSE 100 tem leve queda de 0,13%.

Nos Estados Unidos, os futuros operam em alta antes da divulgação do CPI de setembro. O Dow Jones Futures sobe 0,09%, o S&P 500 Futures avança 0,28% e o Nasdaq 100 Futures ganha 0,47%.