Casa Branca confirma que Lula e Trump podem se reunir na Malásia

Representantes da Casa Branca confirmaram que há negociações em andamento para um possível encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Malásia.

Segundo fontes ouvidas pela Reuters, o diálogo busca avançar após semanas de tensão comercial entre os dois países.

Um porta-voz do governo americano afirmou que “há discussões sobre a possibilidade de facilitar tal encontro”, que ocorreria nos próximos dias. A reunião seria uma continuação da conversa telefônica entre Lula e Trump no mês passado, quando ambos trataram de temas econômicos e de comércio bilateral.