Casa Branca confirma que Lula e Trump podem se reunir na Malásia

Fontes ouvidas pela Reuters disseram que há discussões sobre a possibilidade de facilitar o encontro

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 12h46.

Última atualização em 22 de outubro de 2025 às 12h52.

Representantes da Casa Branca confirmaram que há negociações em andamento para um possível encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Malásia.

Segundo fontes ouvidas pela Reuters, o diálogo busca avançar após semanas de tensão comercial entre os dois países.

Um porta-voz do governo americano afirmou que “há discussões sobre a possibilidade de facilitar tal encontro”, que ocorreria nos próximos dias. A reunião seria uma continuação da conversa telefônica entre Lula e Trump no mês passado, quando ambos trataram de temas econômicos e de comércio bilateral.

Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)Donald TrumpLuiz Inácio Lula da SilvaBrasil

