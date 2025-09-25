Economia

Prévia da Inflação: IPCA-15 acelera e fica em 0,48% em setembro

O acumulado do ano fechou o mês em 3,76%, enquanto o indicador nos últimos 12 meses subiu para 5,32%

Estela Marconi

Repórter

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 09h04.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), indicador que é a prévia da inflação oficial do Brasil, fechou em setembro em 0,48%, e ficou 0,62 ponto percentual acima em relação a agosto, quando o índice registrou queda de 0,14%.

O acumulado do ano fechou o mês em 3,76%, enquanto o indicador nos últimos 12 meses caiu para 5,32%. Em setembro de 2024, o IPCA-15 havia registrado um aumento de 0,13%.

O dado veio levemente abaixo da expectativa do mercado financeiro, que esperava um aumento de 0,51%

Qual foi o resultado do IPCA-15 de setembro de 2025?

  • IPCA-15 de setembro: 0,48%
  • IPCA-15 no ano: 3,76%
  • IPCA-15 nos 12 meses: 5,32%

Quem calcula o IPCA?

O cálculo do IPCA envolve várias etapas e considerações importantes. Vamos entender como isso é feito:

1. Amostra de produtos e serviços

O IPCA é calculado com base em uma amostra de produtos e serviços que representam os gastos das famílias brasileiras. Essa amostra é composta por cerca de 400 itens, que incluem alimentos, bebidas, habitação, transporte, saúde, educação, entre outros. A seleção dos itens é feita com base em pesquisas de orçamento familiar e em dados de consumo das famílias.

2. Pesquisa de preços

Para calcular o IPCA acumulado, o IBGE realiza uma pesquisa de preços em estabelecimentos comerciais de todo o país. Essa pesquisa é realizada mensalmente e envolve cerca de 30 mil estabelecimentos, incluindo supermercados, lojas de departamento, postos de combustível, entre outros. Os preços dos produtos e serviços são coletados e comparados com os preços do mês anterior.

3. Ponderação dos itens

Os itens da amostra do IPCA são ponderados conforme a sua participação nos gastos das famílias brasileiras. Itens que representam uma parcela maior dos gastos têm um peso maior no cálculo do IPCA. Essa ponderação é feita com base em dados de orçamento familiar e em pesquisas de consumo.

4. Cálculo do índice

O IPCA é calculado a partir da variação dos preços dos produtos e serviços da amostra. Essa variação é medida em relação ao mês anterior e é ponderada segundo a participação de cada item nos gastos das famílias. O resultado é um índice que reflete a variação média.

O que é IPCA-15?

Para o cálculo do IPCA-15, a metodologia utilizada é a mesma do IPCA, a diferença está no período de coleta dos preços e na abrangência geográfica. Os preços foram coletados no período de 16 de maio a 14 de junho de 2024 (referência) e comparados com aqueles vigentes de 16 de abril a 15 de maio de 2024 (base).

O indicador refere-se às famílias com rendimento de 1 a 40 salários-mínimos e abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e do município de Goiânia.

