Lula vê espaço para acordo com Trump, mas descarta acerto imediato

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 24, em Jacarta, na Indonésia, que deve conseguir fechar um acordo comercial com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as tarifas impostas ao Brasil. Mas, segundo Lula, isso não deve acontecer no primeiro encontro entre os dois, previsto para domingo, 26. A agenda de Trump na Ásia, no entanto, não mostra uma reunião com o brasileiro.

"Se eu não acreditasse que fosse possível fazer um acordo, eu não participaria da reunião. Se bem que o acordo certamente não será feito amanhã ou depois de amanhã. Ele será feito pelos negociadores que vão ter que sentar com o pessoal do governo americano para negociar", disse ele em conversa com a imprensa nesta madrugada.

Segundo Lula, não haverá veto a qualquer assunto para negociar com os EUA, mas a prioridade será "esclarecer o equívoco das taxações contra o país pela Casa Branca e as sanções contra autoridades brasileiras".

"Estou convencido de que a gente pode avançar muito [nas negociações] e voltar a uma relação civilizada com os EUA, que já temos há 201 anos. O presidente Trump sabe que o preço da carne lá está muito alto e precisa baixar, sabe que o cafezinho vai ficando caro. Eu quero ter a oportunidade de dizer para o Trump o que o Brasil espera dos EUA e dizer o que nós temos para oferecer", afirmou. "Estamos abertos a discutir o que Trump colocar à mesa: de Gaza à Ucrânia, Rússia, Venezuela, minerais críticos, terras-raras."

Lula não detalhou qual deve ser a data de conclusão das negociações sejam concluídas. "Eu queria que fosse ontem, mas se for amanhã já está bom", disse.

As declarações ocorrem em meio à aproximação da cúpula da Asean, onde Lula e Trump devem se encontrar pessoalmente pela primeira vez desde o retorno de ambos à presidência. A expectativa é de que as negociações comerciais e o reposicionamento do Brasil nas cadeias de suprimentos de minerais estratégicos estejam entre os principais temas do encontro.

Os recados de Lula antes do encontro

Durante visita de Estado à Indonésia, Lula anunciou que pretende disputar um quarto mandato nas eleições de 2026.

A declaração foi feita durante uma entrevista à imprensa, ao lado do presidente da Indonésia, Prabowo Subianto.

Lula afirmou na quinta-feira, 23, estar “com a mesma energia de quando tinha 30 anos” e reforçou que pretende seguir na política após o fim do atual mandato.