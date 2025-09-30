Invest

Nubank monta operação nos EUA e pede registro para operar como banco no país

Cristina Junqueira será CEO da operação americana, que também terá Roberto Campos Neto como presidente do conselho de administração

Operação no México do Nubank tem enorme potencial de crescimento, avalia o Citi (Nubank/Divulgação)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 15h41.

O Nubank (ROXO34) anunciou que quer operar como banco nacional nos Estados Unidos e já está atrás das devidas autorizações para que isso aconteça. O "roxinho" formalizou o pedido de uma licença ao Escritório do Controlador da Moeda (OCC, na sigla em inglês). A instituição financeira tem ações listadas na Bolsa de Nova York e "quer acessar novas possibilidades no mercado financeiro norte-americano", diz o Nubank, em comunicado.

No texto, David Vélez, fundador e CEO da Nu Holdings, afirma que o Nubank segue com o objetivo principal de continuar crescendo nos mercados onde já atua, mas sem deixar de observar oportunidades de expansão.

"Ao mesmo tempo, a solicitação da licença de banco nacional nos EUA nos ajuda a atender melhor nossos clientes já estabelecidos no país e, no futuro, a nos conectar com pessoas que têm necessidades financeiras semelhantes e que poderiam se beneficiar de nossos produtos e serviços", afirma o executivo. 

Operando como banco nacional nos EUA, o Nubank poderia oferecer contas de depósito, cartão de crédito, empréstimos e custódia de ativos digitais. Esse é um movimento que a empresa tem feito também em outros países como Colômbia e México, onde, recentemente, conseguiu autorização para operar como banco.

A nova operação nos Estados Unidos terá Cristina Junqueira, cofundadora da Nu Holdings, como CEO. A executiva se mudou para o país em tempo integral, como parte de seu compromisso com a iniciativa, informou o Nubank.

O conselho de administração da operação americana, por sua vez, vai ser presidido por Roberto Campos Neto, atual vice-chairman e head global de políticas públicas do Nubank. Cristina fará parte do board junto com uma outra prata da casa, Youssef Lahrech, ex‑presidente e COO do Nu. Juntam-se a eles dois executivos do mercado: Brian Brooks, CEO do Meridian Capital Group, e Kelley Morrell, que já trabalhou do Departamento de Tesouro Americano e é sócia da gestora Highline Capital Management.

