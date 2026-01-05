BTG Pactual recebe licença para operar como banco nos EUA após aquisição

O BTG Pactual (BPAC11) (do mesmo grupo de controle da EXAME) concluiu a aquisição do M.Y. Safra Bank, obtendo, assim, licença para operar como banco nos Estados Unidos. Com o fechamento do deal, o BTG amplia seu escopo de atuação no país após mais de uma década operando como corretora e gestora de recursos. Com a integração, a instituição americana passa a se chamar BTG Pactual Bank. Com a licença, o grupo brasileiro vai poder oferecer serviços bancários completos no mercado americano.

O negócio, anunciado em junho de 2024, recebeu aval de todos os reguladores envolvidos, incluindo o Federal Reserve, o Banco Central americano. À época do anúncio, o M.Y. Safra Bank registrava patrimônio líquido de US$ 46,2 milhões. Para o BTG, é um passo importante na estratégia de internacionalização, com a possibilidade de captar depósitos e conceder crédito diretamente nos Estados Unidos.

Segundo Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, a conclusão da transação reforça a capacidade do banco de oferecer soluções integradas para clientes com atuação global.

“É um movimento estratégico determinante para nossa expansão nos Estados Unidos, ampliando a entrega de produtos e serviços para clientes na América Latina, Europa e EUA”, afirmou o executivo em comunicado.

A liderança da nova operação ficará a cargo de Kathleen Romagnano, que assume como presidente e CEO do BTG Pactual Bank, após passagem pelo M.Y. Safra Bank. De acordo com ela, a integração busca assegurar continuidade no atendimento e ampliar o acesso dos clientes a um portfólio mais diversificado de soluções financeiras sob a nova estrutura.

O BTG está presente nos Estados Unidos desde 2009, com operações em Nova York e Miami. No país, o banco mantém uma equipe de mais de 280 profissionais, atuando principalmente em investment banking, gestão de recursos e corretagem. A incorporação do M.Y. Safra Bank complementa essa estrutura e fortalece a proposta de atender clientes de diferentes jurisdições interessados em acessar o mercado financeiro dos EUA.

Com a nova licença bancária, o BTG Pactual Bank deverá atender tanto clientes internacionais do grupo quanto investidores que buscam uma plataforma integrada, conectada às demais áreas do banco. A estratégia, segundo a instituição, é oferecer uma experiência unificada, alinhada ao padrão global do BTG Pactual em seus principais mercados.