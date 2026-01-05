Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

BTG Pactual recebe licença para operar como banco nos EUA após aquisição

Banco concluiu aquisição do M.Y. Safra Bank, anunciada em junho de 2024

BTG Pactual: estratégia de internacionalização (Leandro Fonseca/Exame)

BTG Pactual: estratégia de internacionalização (Leandro Fonseca/Exame)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 11h30.

Última atualização em 5 de janeiro de 2026 às 11h46.

O BTG Pactual (BPAC11) (do mesmo grupo de controle da EXAME) concluiu a aquisição do M.Y. Safra Bank, obtendo, assim, licença para operar como banco nos Estados Unidos. Com o fechamento do deal, o BTG amplia seu escopo de atuação no país após mais de uma década operando como corretora e gestora de recursos. Com a integração, a instituição americana passa a se chamar BTG Pactual Bank. Com a licença, o grupo brasileiro vai poder oferecer serviços bancários completos no mercado americano.

O negócio, anunciado em junho de 2024, recebeu aval de todos os reguladores envolvidos, incluindo o Federal Reserve, o Banco Central americano. À época do anúncio, o M.Y. Safra Bank registrava patrimônio líquido de US$ 46,2 milhões. Para o BTG, é um passo importante na estratégia de internacionalização, com a possibilidade de captar depósitos e conceder crédito diretamente nos Estados Unidos.

Segundo Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, a conclusão da transação reforça a capacidade do banco de oferecer soluções integradas para clientes com atuação global.

“É um movimento estratégico determinante para nossa expansão nos Estados Unidos, ampliando a entrega de produtos e serviços para clientes na América Latina, Europa e EUA”, afirmou o executivo em comunicado.

A liderança da nova operação ficará a cargo de Kathleen Romagnano, que assume como presidente e CEO do BTG Pactual Bank, após passagem pelo M.Y. Safra Bank. De acordo com ela, a integração busca assegurar continuidade no atendimento e ampliar o acesso dos clientes a um portfólio mais diversificado de soluções financeiras sob a nova estrutura.

O BTG está presente nos Estados Unidos desde 2009, com operações em Nova York e Miami. No país, o banco mantém uma equipe de mais de 280 profissionais, atuando principalmente em investment banking, gestão de recursos e corretagem. A incorporação do M.Y. Safra Bank complementa essa estrutura e fortalece a proposta de atender clientes de diferentes jurisdições interessados em acessar o mercado financeiro dos EUA.

Com a nova licença bancária, o BTG Pactual Bank deverá atender tanto clientes internacionais do grupo quanto investidores que buscam uma plataforma integrada, conectada às demais áreas do banco. A estratégia, segundo a instituição, é oferecer uma experiência unificada, alinhada ao padrão global do BTG Pactual em seus principais mercados.

Acompanhe tudo sobre:BTG PactualBancos

Mais de Invest

Quando começa a declaração do Imposto de Renda? Saiba como se preparar

Nascidos em janeiro já podem resgatar saque-aniversário do FGTS

AUAU3: fusão entre Petz e Cobasi estreia hoje na B3 — o que muda?

Prata bate novo recorde e ouro sobe 3% com tensões na Venezuela

Mais na Exame

Mundo

Governo da Suíça ordena bloqueio de ativos de Maduro no país

Pop

Atum de R$ 17,7 milhões: japonês bate recorde em leilão

Future of Money

Cripto para todos: por que 2026 será o ano da grande adoção no Brasil

Carreira

O manual da virada: 8 passos para donos de pequenos negócios lucrarem em 2026