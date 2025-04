Intel precisará de licença para vender alguns processadores de IA à China

A Intel informou clientes chineses que vai precisar de uma licença para vender alguns de seus processadores de IA, segundo informações do Financial Times.

A notícia chega um dia após a Nvidia alertar sobre um possível impacto de US$ 5,5 bilhões em seus negócios depois que Washington restringiu as exportações de seu processador de IA desenvolvido especialmente para a China. As ações da Intel caíram mais de 3% nesta quarta-feira com esse cenário de disputa comercial apertada entre Washington e Pequim

Maior fabricante de chips do mundo, a Nvidia teve uma queda de 6,8% nas ações durante o pregão em Wall Street.

A gigante holandesa de ferramentas para fabricação de chips ASML também levantou dúvidas sobre suas perspectivas de mercado no início do dia com a tensão do cenário global.

Golpe contra a Nvidia

O H20, chip projetado para atender à demanda da China, foi desenvolvido para cumprir as regras dos EUA, mas pode ser usado em supercomputadores militares, segundo as autoridades americanas.

A receita gerada por esses chips é estimada entre US$ 12 bilhões e US$ 15 bilhões.

A China representa a quarta maior região de vendas da Nvidia, e, de acordo com o CEO Jensen Huang, a receita proveniente do país caiu para metade dos níveis anteriores às restrições. Além disso, a empresa enfrentará novas limitações a partir do próximo mês, conforme as regras de difusão de IA propostas pela administração Biden.

A Nvidia já havia transferido parte de suas operações para fora da China após as restrições de 2022, e a empresa argumenta que mais controles poderiam prejudicar a competitividade dos EUA no setor de tecnologia.