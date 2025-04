Nvidia enfrenta novo golpe com restrições de exportação de chips para a China

A Nvidia (NVDA) anunciou na terça-feira, 16, que enfrentará uma cobrança de US$ 5,5 bilhões no próximo trimestre devido à exportação de seus chips H20 para a China e outros países.

Em comunicado, segundo a CNBC, a Nvidia revelou que o governo dos Estados Unidos exigiu uma licença para exportar esses chips para a China, após as novas restrições comerciais.

O H20, projetado para atender à demanda da China, foi desenvolvido para cumprir as regras dos EUA, mas pode ser usado em supercomputadores militares, segundo as autoridades americanas.

A receita gerada por esses chips é estimada entre US$ 12 bilhões e US$ 15 bilhões até 2024.

A China representa a quarta maior região de vendas da Nvidia, e, de acordo com o CEO Jensen Huang, a receita proveniente do país caiu para metade dos níveis anteriores às restrições. Além disso, a empresa enfrentará novas limitações a partir do próximo mês, conforme as regras de difusão de IA propostas pela administração Biden.

A Nvidia já havia transferido parte de suas operações para fora da China após as restrições de 2022, e a empresa argumenta que mais controles poderiam prejudicar a competitividade dos EUA no setor de tecnologia.

A notícia levou as ações da empresa a cair mais de 6% no pós-mercado. No ano, os papéis já tiveram queda de 16%, em grande parte devido às tarifas comerciais aplicadas pelo presidente Trump.