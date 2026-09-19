Ações da Mercari voltam a subir após queda provocada por restrição a Pokémon

As ações da Mercari avançaram mais de 4% na sexta-feira (18), recuperando parte das perdas registradas após a plataforma japonesa anunciar restrições temporárias à venda de determinados produtos relacionados ao 30º aniversário de Pokémon. O movimento superou o desempenho do índice Nikkei 225, que subia cerca de 1% no mesmo período.

A Mercari anunciou na terça-feira a suspensão temporária de determinados anúncios ligados aos produtos comemorativos de Pokémon. Segundo a empresa, a medida permanecerá em vigor enquanto não for possível garantir um ambiente de negociação considerado seguro para compradores e vendedores.

As ações caíram 6,4% na quarta-feira, primeiro pregão após o anúncio, e avançaram 1,4% na quinta. Na sexta-feira, chegaram a registrar alta superior a 4%, em um movimento de recuperação após a forte desvalorização.

A decisão da Mercari está relacionada ao aumento da demanda por produtos de Pokémon e aos riscos associados ao crescimento das transações. A companhia afirmou que o volume elevado de negociações poderia provocar disputas entre compradores e vendedores, problemas durante as transações e até situações de assédio contra usuários.

Citi vê ações como "oversold"

O Citibank atribuiu a queda superior a 6% registrada na quarta-feira ao anúncio das restrições e avaliou que os papéis haviam chegado a níveis excessivamente pessimistas, classificando o movimento como "oversold", termo utilizado no mercado para indicar uma ação que sofreu uma pressão de venda considerada elevada.

Para o banco, a desvalorização poderia representar uma oportunidade de investimento. A instituição destacou que o crescimento do valor dos produtos comercializados na plataforma no segundo semestre fiscal de 2026 ficou acima das expectativas.

Segundo a avaliação do Citi, uma recuperação em diferentes categorias de produtos poderia sustentar um crescimento de dois dígitos para a Mercari. Embora a suspensão de determinados produtos de Pokémon tenha impacto negativo, o banco considera que o efeito não é suficiente para alterar suas projeções para a companhia.

Mercado de cartas de Pokémon ganha força

A decisão ocorre em meio a um boom global do mercado de cartas e produtos colecionáveis de Pokémon. No Reino Unido, o eBay registrou mais de 6 milhões de buscas pelo termo "Pokémon" em seu site apenas em julho.

De acordo com um índice da Collectors, os preços das cartas de Pokémon aumentaram 1.350% desde 2020. O mercado também tem atraído grandes transações. Em fevereiro, o influenciador Logan Paul vendeu uma rara carta Pikachu Illustrator por mais de US$ 16 milhões, depois de tê-la adquirido por pouco mais de US$ 5 milhões em 2021.

A procura por lançamentos também pode provocar esgotamentos em poucos minutos. Colecionadores recorrem a plataformas como X e Discord para acompanhar anúncios, estoques e oportunidades de compra. Neste mês, uma publicação no X afirmou que uma carta de Pokémon teria sido vendida por US$ 2,7 milhões em um leilão, supostamente estabelecendo um novo recorde — informação que circulou nas redes sociais, mas que deve ser tratada com cautela até que haja confirmação independente da transação.

Relação entre Mercari e The Pokémon Company

A preocupação da Mercari com a segurança das negociações de Pokémon não é recente. Em 2023, a empresa firmou um acordo com a The Pokémon Company para promover negociações mais seguras de produtos da franquia.

Dois anos depois, em 2025, a Mercari estabeleceu uma política que permite restringir anúncios quando situações como fraudes, disputas de transações ou oscilações extremas de preços representam riscos à segurança do marketplace.

A nova restrição, portanto, ocorre em um contexto de forte valorização e aumento da demanda por produtos de Pokémon, enquanto a Mercari busca equilibrar o crescimento das negociações com mecanismos de proteção para os usuários da plataforma.