Ibovespa tem 6ª queda seguida e dólar sobe ao maior nível do ano

Ibovespa: o principal índice da B3 recuou 1,42%, aos 165.528,92 pontos (Germano Lüders/Exame)
Repórter
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 18h34.
Última atualização em 3 de novembro de 2026 às 18h40.
O Ibovespa fechou em queda de 1,42% nesta terça-feira, 3, aos 165.528,92 pontos, pressionado pela petrolífera Petrobras, pela mineradora Vale e por dúvidas sobre a política econômica do próximo governo Lula. O dólar comercial subiu 0,79%, a R$ 5,487, enquanto investidores aguardam a decisão do Copom nesta quarta-feira, 4.
O Ibovespa fechou em queda nesta terça-feira, 3, na volta do feriado de Finados, ampliando as perdas da semana passada em meio à pressão de Petrobras e Vale e à preocupação dos investidores com os rumos da política econômica no próximo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O principal índice da B3 recuou 1,42%, aos 165.528,92 pontos, após oscilar entre a mínima de 164.446,53 e a máxima de 168.005,46 pontos. O volume financeiro somou R$ 32,4 bilhões.
O mercado reagiu a rumores de que Lula poderia se reunir nesta semana com o economista André Lara Resende para discutir uma proposta de redução gradual da taxa Selic, em uma espécie de tabelamento dos juros. A possibilidade, atribuída ao economista, foi negada pela cúpula do PT.
A incerteza sobre a condução da política econômica no governo Lula 4 se soma à expectativa pela decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que ocorre nesta quarta-feira, 4.
O dólar comercial também fechou em alta de 0,79%, a R$ 5,487, no nível mais alto desde o dia 30 de dezembro do ano passado, quando ficou cotado a R$5,4778. A moeda chegou a testar R$ 5,515 na máxima do dia, mas perdeu força ao longo da sessão e encerrou distante do pico.
O movimento refletiu as preocupações com os rumos da política econômica brasileira, em um pregão no qual o índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de moedas fortes, ficou praticamente estável no exterior, com ligeira alta de 0,06%, aos 101,87, à espera dos resultados da midterms nos Estados Unidos.
"O Boletim Focus revisou para cima as projeções de inflação e juros em todos os horizontes, com a Selic esperada para o fim de 2027 passando de 11,75% para 12,50% e o IPCA de 2027 indo a 4,76%, acima do teto da meta. Além disso, o mercado aguarda a decisão do Copom, nesta quarta, com a ampla maioria das apostas sendo de manutenção da Selic Meta, de acordo com as Opções de Copom", afirmou.
Entre os bancos, Bradesco (BBDC4) caiu 2,02%, Banco do Brasil (BBAS3) recuou 1,70%, BTG Pactual (BPAC11) perdeu 1,05% e Itaú (ITUB4) caiu 0,47%. Na contramão, Santander (SANB11) subiu 2,26%.
A Cogna (COGN3) liderou as perdas do índice, com queda de 12,66%, após o Citi rebaixar a recomendação dos papéis de neutra para venda. A CSN Mineração (CMIN3) caiu 5,14% e o Azzas (AZZA3) recuou 5,09%.
Do lado positivo, Natura (NATU3) subiu 4,32%, seguida por Embraer (EMBJ3), com alta de 4,24%, e Usiminas (USIM5), que avançou 3%.
Os juros futuros avançaram novamente nesta terça-feira, em meio à preocupação com os rumos da política monetária e fiscal no próximo governo.
No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2028 subiu de 14,483% para 14,565%. Para janeiro de 2029, avançou de 14,962% para 15,070%. O DI para janeiro de 2031 passou de 15,272% para 15,370%, enquanto o de janeiro de 2033 subiu de 15,349% para 15,435%. Já o contrato para janeiro de 2035 avançou de 15,333% para 15,410%.
Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda pela segunda sessão consecutiva, apesar da volatilidade ao longo do dia. Os investidores acompanharam as expectativas de avanço em uma solução diplomática para o conflito entre Estados Unidos e Irã, com mediação do Catar, embora permaneça o risco de retomada dos combates.
Na véspera, os Estados Unidos atacaram a ilha iraniana de Qeshm, no Estreito de Ormuz. Autoridades americanas classificaram a ação como uma medida defensiva limitada. O cenário geopolítico segue incerto, com novas informações sobre possíveis ameaças iranianas e a possibilidade de uma escalada militar.O petróleo Brent para janeiro caiu 1,12%, a US$ 103,60 por barril, enquanto o WTI para dezembro recuou 0,38%, a US$ 96,09.
As bolsas de Nova York encerraram a terça-feira sem direção única, em um pregão marcado pelas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos e pela recuperação das ações de tecnologia após as perdas recentes.O Dow Jones caiu 0,38%, aos 51.786,72 pontos. Na direção oposta, o S&P 500 subiu 0,36%, aos 7.568,92 pontos, e o Nasdaq avançou 0,83%, aos 25.372,01 pontos.
Entre as empresas de tecnologia, AMD subiu 3,65%, Microsoft avançou 2,74% e Nvidia ganhou 2,29%. Já a Apple caiu 1,90%, após o balanço do quarto trimestre fiscal e o alerta de que os custos dos chips de memória devem pressionar suas margens no último trimestre do ano.
O Ibovespa caiu 1,42%, aos 165.528,92 pontos. O principal índice da bolsa brasileira B3 oscilou entre 164.446,53 e 168.005,46 pontos, com volume financeiro de R$ 32,4 bilhões.
O Ibovespa recuou sob pressão das ações da Petrobras e da Vale e em meio à preocupação dos investidores com a política econômica do próximo governo Lula. O mercado também reagiu a rumores sobre uma proposta de redução gradual da Selic, possibilidade negada pela cúpula do PT.
As ações preferenciais da Petrobras caíram 3,79%, e as ordinárias recuaram 3,65%. A Vale perdeu 2,85%, enquanto a Cogna liderou as baixas do índice, com queda de 12,66%, após o Citi rebaixar a recomendação dos papéis de neutra para venda.
O dólar comercial subiu 0,79%, a R$ 5,487, maior nível desde 30 de dezembro do ano anterior. A moeda chegou a R$ 5,515 na máxima da sessão, em um dia de estabilidade do índice DXY no exterior.
O petróleo Brent para janeiro caiu 1,12%, a US$ 103,60 por barril, e o WTI para dezembro recuou 0,38%, a US$ 96,09. Os investidores acompanharam as expectativas de uma solução diplomática para o conflito entre Estados Unidos e Irã, com mediação do Catar.
As bolsas de Nova York fecharam sem direção única: o Dow Jones caiu 0,38%, enquanto o S&P 500 subiu 0,36% e o Nasdaq avançou 0,83%. O pregão teve como focos as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos e a recuperação das ações de tecnologia.