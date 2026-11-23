Quase todas as empresas brasileiras pretendem adotar IA agêntica nos próximos dois anos, mas poucas dizem ter estrutura para supervisioná-la. Segundo o relatório State of AI in the Enterprise 2026, da Deloitte, 95% das organizações no país têm esse plano, enquanto apenas 27% afirmam ter modelos de governança maduros.

A pesquisa ouviu 3.235 líderes de negócios e de TI em 24 países, entre eles 115 executivos brasileiros. Para Jefferson Denti, Chief Disruption Officer da Deloitte, há uma corrida pela adoção, mas a governança não evolui na mesma velocidade. Como agentes ampliam a autonomia e a capacidade de execução, cresce também a responsabilidade das empresas.

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Qual é a diferença entre chatbot e agente de IA

A distinção central está na autonomia. O chatbot é reativo: responde quando o usuário pergunta, segue fluxos predefinidos e costuma reiniciar o contexto a cada sessão. Já o agente de IA trabalha por objetivos, planeja etapas, escolhe ações e executa tarefas com pouca intervenção humana, segundo a Adobe.

O que cada um consegue fazer

Um chatbot gera texto e consulta uma base de conhecimento. Um agente se conecta a APIs, bancos de dados e CRMs para agir nesses sistemas e, por manter o contexto, acompanha o andamento de uma meta ao longo de dias ou semanas.

Um exemplo no atendimento ao cliente

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Diante de uma pergunta sobre a política de reembolso, o chatbot consulta o documento e responde. O agente processa o pedido de ponta a ponta: verifica o histórico de compras no CRM, avalia a elegibilidade, executa o reembolso, atualiza o pedido e envia a confirmação ao cliente.

O chatbot não perde espaço por isso. Ele segue eficiente para perguntas simples e de alto volume. Agentes custam mais, porque raciocínio e planejamento exigem mais computação, e se aplicam melhor a trabalhos com várias etapas e sistemas.

Adoção avança, mas de forma fragmentada

O uso de sistemas autônomos já aparece entre os consumidores. Na pesquisa AI Sentiment Survey 2026, da EY, 21% dos brasileiros dizem delegar decisões a esse tipo de IA, acima dos 16% da média global.

Nas empresas, o quadro é menos coordenado. O KPMG Global Tech Report 2026 aponta que 45% dos executivos brasileiros relatam múltiplos projetos de IA funcionando de maneira desconectada.

O que avaliar antes de colocar um agente em operação

Para analistas, coordenadores, gerentes e C-levels, a escolha entre chatbot e agente depende da complexidade da tarefa, do risco envolvido e da necessidade de governança, de acordo com a Adobe. Agentes que atuam em vários sistemas exigem regras sobre limites de ação, pontos de validação humana e responsáveis pelo resultado.

Nesse cenário, os MBAs online estão entre os caminhos para aprofundar conhecimentos e ampliar a visão profissional sobre temas como IA, dados e governança.

O relatório State of AI in the Enterprise 2026 está disponível no site da Deloitte e reúne dados globais e por país sobre adoção, governança e escala da tecnologia.

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