Segundo a CVM, o motivo é o descumprimento, há mais de 12 meses, da obrigação de prestar informações ao regulador (Joédson Alves/Agência Brasil)
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Publicado em 23 de novembro de 2026 às 15h32.
A CVM suspendeu o registro de companhia aberta do BRB e outras empresas por descumprimento de obrigações de informação há mais de 12 meses. Isso impede a negociação das ações na Bolsa até que a situação seja regularizada. A suspensão não exime as empresas de responsabilidades por infrações anteriores.
A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) suspendeu nesta segunda-feira, 23, o registro de companhia aberta do BRB (Banco Regional de Brasília). Além da instituição, também foram atingidas Ambipar, Environmental ESG Participações (ligada ao grupo Ambipar), K-Infra Rodovia do Aço e Refit (Refinaria de Petróleos de Manguinhos).
Na prática, os papéis das empresas deixam de ser negociados em mercados regulamentados, como Bolsa e balcão, até que a situação seja regularizada.
"Enquanto o registro estiver suspenso, as companhias não podem ter os valores mobiliários por elas emitidos admitidos à negociação em mercados regulamentados, quais sejam: balcão organizado, bolsa ou balcão não organizado", diz o comunicado.
Segundo a CVM, o motivo é o descumprimento, há mais de 12 meses, da obrigação de prestar informações ao regulador, prevista na Resolução CVM 80.
No caso do BRB, o banco deixou de publicar seus resultados trimestrais em meio à crise envolvendo operações financeiras com o extinto Banco Master, do empresário Daniel Vorcaro. Enquanto a suspensão durar, as ações ordinárias (BSLI3) e preferenciais (BSLI4) do banco ficam impedidas de ser negociadas.
A autarquia também alertou que a suspensão não livra as companhias, seus controladores e administradores de responsabilização por eventuais infrações cometidas antes da decisão.