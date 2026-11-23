A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) suspendeu nesta segunda-feira, 23, o registro de companhia aberta do BRB (Banco Regional de Brasília). Além da instituição, também foram atingidas Ambipar, Environmental ESG Participações (ligada ao grupo Ambipar), K-Infra Rodovia do Aço e Refit (Refinaria de Petróleos de Manguinhos).

Na prática, os papéis das empresas deixam de ser negociados em mercados regulamentados, como Bolsa e balcão, até que a situação seja regularizada.

"Enquanto o registro estiver suspenso, as companhias não podem ter os valores mobiliários por elas emitidos admitidos à negociação em mercados regulamentados, quais sejam: balcão organizado, bolsa ou balcão não organizado", diz o comunicado.

Segundo a CVM, o motivo é o descumprimento, há mais de 12 meses, da obrigação de prestar informações ao regulador, prevista na Resolução CVM 80.

No caso do BRB, o banco deixou de publicar seus resultados trimestrais em meio à crise envolvendo operações financeiras com o extinto Banco Master, do empresário Daniel Vorcaro. Enquanto a suspensão durar, as ações ordinárias (BSLI3) e preferenciais (BSLI4) do banco ficam impedidas de ser negociadas.

A autarquia também alertou que a suspensão não livra as companhias, seus controladores e administradores de responsabilização por eventuais infrações cometidas antes da decisão.