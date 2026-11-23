Anexo grande no Gmail: arquivos acima de 25 MB chegam ao destinatário como link do Google Drive (Fabian Sommer/Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 17h31.
Quando os anexos de um e-mail passam de 25 MB, o Gmail envia o arquivo como link do Google Drive. O destinatário só abre se tiver permissão, e o remetente pode liberar o acesso pelo botão Compartilhar antes ou depois do envio.
Quando a soma dos anexos de um e-mail passa de 25 MB, o Gmail deixa de enviar o arquivo junto com a mensagem e insere no lugar um link do Google Drive. O e-mail é entregue, mas o anexo grande que virou link no Gmail só abre para quem tem permissão no Drive — e é esse detalhe que gera a tela de "Você precisa de acesso" do outro lado.
A conversão não é um erro do serviço. O ponto que exige atenção é a permissão de compartilhamento, que pode ser ajustada antes do envio ou depois, com o e-mail já na caixa do destinatário.
Contas pessoais do Gmail aceitam até 25 MB em anexos por mensagem, somando todos os arquivos. Dois PDFs de 13 MB cada já ultrapassam o teto.
Nesse caso, o Gmail remove o anexo, faz o upload do arquivo para o Google Drive do remetente e insere o link no corpo do e-mail. Para receber, o limite é maior: mensagens de até 50 MB.
Em contas de trabalho ou escola, quem define os limites é o administrador do Google Workspace. Desde fevereiro de 2026, clientes do plano Enterprise Plus podem enviar anexos de até 50 MB e receber até 70 MB, desde que o administrador ative a opção.
Como o arquivo passa a ficar no Drive, ele ocupa espaço na cota da conta — 15 GB no plano gratuito, divididos entre Gmail, Drive e Google Fotos. Com o armazenamento cheio, o upload falha e o link não é gerado.
Sim. Ao clicar em Enviar, o Gmail verifica se os endereços nos campos Para, Cc e Cco conseguem abrir o arquivo.
Se algum não tiver permissão, uma janela aparece antes de a mensagem sair, com as opções de compartilhamento:
Para contratos, documentos pessoais ou planilhas financeiras, a opção restrita é a mais segura. O link aberto expõe o arquivo a qualquer pessoa que tenha o endereço, inclusive quem receber a mensagem por encaminhamento.
Quem fechou a janela de aviso sem ler, ou quer confirmar que o envio deu certo, pode checar as permissões a qualquer momento. No computador:
Se a seção Acesso geral mostrar "Restrito" e só o nome do remetente aparecer na lista, o destinatário vai cair na tela de bloqueio. A confirmação mais segura continua sendo pedir que a pessoa abra o link e avise se funcionou.
A mensagem indica que a conta usada para abrir o link não está na lista de permissões do arquivo. As causas mais frequentes são:
Quando o destinatário clica em Solicitar acesso, o dono do arquivo recebe um e-mail com o pedido e pode aprovar a entrada por ali, sem abrir o Drive.
No Google Workspace, o administrador pode restringir quais arquivos saem da organização e com quem podem ser compartilhados. Mesmo com o e-mail do destinatário adicionado, o compartilhamento externo pode ser barrado.
Quando isso acontece, o Gmail avisa que o arquivo não pode ser compartilhado. A restrição também pode partir do lado de quem recebe, se a empresa do destinatário impedir o acesso a arquivos externos.
O caminho é acionar o setor de TI ou usar o canal de transferência aprovado pela organização, sem recorrer a links públicos para contornar a regra.
Quando o Drive esbarra em bloqueio corporativo, cota cheia ou destinatário sem Conta Google, há outros caminhos para enviar arquivos grandes:
Em contas pessoais, 25 MB por mensagem, somando todos os arquivos. Para receber, o limite é de 50 MB. Em contas do Google Workspace, os limites são definidos pelo administrador.
Não. Se o arquivo estiver liberado para qualquer pessoa com o link, nenhuma conta é exigida. Se estiver restrito, o destinatário precisa de uma Conta Google, que pode ser criada com qualquer endereço de e-mail.
Sim. O Gmail faz o upload do arquivo para o Google Drive do remetente, e o tamanho dele entra na cota de armazenamento da conta.
Sim. Diferente de um anexo comum, o link aponta para o arquivo guardado no Drive do remetente. Se ele for excluído, o destinatário perde o acesso.
O Drive permite a opção "Qualquer pessoa com o link", mas ela libera o arquivo para quem tiver o endereço, inclusive em encaminhamentos. Para documentos sensíveis, o compartilhamento restrito aos destinatários é o mais seguro.
Glossário
Pacote do Google para empresas
Versão paga dos serviços do Google, como Gmail e Drive, usada por empresas e escolas com regras definidas pelo administrador.
Configuração de compartilhamento
Opção do Google Drive que define se o arquivo fica restrito a pessoas adicionadas ou aberto a quem tiver o link.
Endereço de grupo
E-mail que repassa a mensagem para vários destinatários de uma vez, sem que cada um apareça individualmente.
Envio para fora da organização
Liberação de arquivos para pessoas que não pertencem ao domínio da empresa ou da escola.