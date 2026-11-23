Quando a soma dos anexos de um e-mail passa de 25 MB, o Gmail deixa de enviar o arquivo junto com a mensagem e insere no lugar um link do Google Drive. O e-mail é entregue, mas o anexo grande que virou link no Gmail só abre para quem tem permissão no Drive — e é esse detalhe que gera a tela de "Você precisa de acesso" do outro lado.

A conversão não é um erro do serviço. O ponto que exige atenção é a permissão de compartilhamento, que pode ser ajustada antes do envio ou depois, com o e-mail já na caixa do destinatário.

Por que o anexo grande virou link no Gmail?

Contas pessoais do Gmail aceitam até 25 MB em anexos por mensagem, somando todos os arquivos. Dois PDFs de 13 MB cada já ultrapassam o teto.

Nesse caso, o Gmail remove o anexo, faz o upload do arquivo para o Google Drive do remetente e insere o link no corpo do e-mail. Para receber, o limite é maior: mensagens de até 50 MB.

Em contas de trabalho ou escola, quem define os limites é o administrador do Google Workspace. Desde fevereiro de 2026, clientes do plano Enterprise Plus podem enviar anexos de até 50 MB e receber até 70 MB, desde que o administrador ative a opção.

Como o arquivo passa a ficar no Drive, ele ocupa espaço na cota da conta — 15 GB no plano gratuito, divididos entre Gmail, Drive e Google Fotos. Com o armazenamento cheio, o upload falha e o link não é gerado.

O Gmail avisa quando o destinatário não tem acesso?

Sim. Ao clicar em Enviar, o Gmail verifica se os endereços nos campos Para, Cc e Cco conseguem abrir o arquivo.

Se algum não tiver permissão, uma janela aparece antes de a mensagem sair, com as opções de compartilhamento:

Qualquer pessoa com o link: libera o arquivo sem exigir Conta Google, com permissão de leitura, comentário ou edição. Quem receber o e-mail encaminhado ganha o mesmo acesso;

libera o arquivo sem exigir Conta Google, com permissão de leitura, comentário ou edição. Quem receber o e-mail encaminhado ganha o mesmo acesso; Compartilhar apenas com os destinatários: fica em "Mais opções" e mantém o arquivo restrito aos endereços da mensagem. O destinatário precisa de uma Conta Google vinculada ao e-mail para abrir;

fica em "Mais opções" e mantém o arquivo restrito aos endereços da mensagem. O destinatário precisa de uma Conta Google vinculada ao e-mail para abrir; Enviar sem compartilhar: o e-mail sai, mas o destinatário verá o pedido de acesso ao clicar no link.

Para contratos, documentos pessoais ou planilhas financeiras, a opção restrita é a mais segura. O link aberto expõe o arquivo a qualquer pessoa que tenha o endereço, inclusive quem receber a mensagem por encaminhamento.

Como conferir se o destinatário pode abrir o arquivo

Quem fechou a janela de aviso sem ler, ou quer confirmar que o envio deu certo, pode checar as permissões a qualquer momento. No computador:

Abra a pasta Enviados no Gmail e clique no link do arquivo, ou localize o item no Google Drive; Clique em Compartilhar, no canto superior direito; Em Pessoas com acesso, confira se o e-mail do destinatário aparece na lista; Verifique o papel atribuído: Leitor basta para visualizar e baixar; Se o endereço não estiver lá, digite-o no campo de adição, escolha Leitor e clique em Enviar.

Se a seção Acesso geral mostrar "Restrito" e só o nome do remetente aparecer na lista, o destinatário vai cair na tela de bloqueio. A confirmação mais segura continua sendo pedir que a pessoa abra o link e avise se funcionou.

Por que o destinatário vê "Você precisa de acesso"?

A mensagem indica que a conta usada para abrir o link não está na lista de permissões do arquivo. As causas mais frequentes são:

Aviso ignorado no envio: o remetente escolheu enviar sem compartilhar. Basta adicionar o e-mail pelo botão Compartilhar do Drive;

o remetente escolheu enviar sem compartilhar. Basta adicionar o e-mail pelo botão Compartilhar do Drive; Login em outra conta: o destinatário abriu o link num navegador conectado a um e-mail diferente daquele que recebeu a mensagem. Trocar de conta no canto superior direito da página resolve;

o destinatário abriu o link num navegador conectado a um e-mail diferente daquele que recebeu a mensagem. Trocar de conta no canto superior direito da página resolve; Endereço fora do Google: e-mails de outros provedores, como Outlook e Yahoo, só abrem arquivos restritos se tiverem uma Conta Google associada. É possível criar uma conta gratuita com o próprio endereço, sem abrir um Gmail;

e-mails de outros provedores, como Outlook e Yahoo, só abrem arquivos restritos se tiverem uma Conta Google associada. É possível criar uma conta gratuita com o próprio endereço, sem abrir um Gmail; Lista de distribuição : mensagens enviadas para listas de e-mail não repassam a permissão, a menos que o arquivo esteja compartilhado com um Grupo do Google;

mensagens enviadas para listas de e-mail não repassam a permissão, a menos que o arquivo esteja compartilhado com um Grupo do Google; Arquivo apagado ou movido: o link aponta para o Drive do remetente. Se o arquivo for excluído ou movido para uma pasta sem acesso, o link deixa de funcionar.

Quando o destinatário clica em Solicitar acesso, o dono do arquivo recebe um e-mail com o pedido e pode aprovar a entrada por ali, sem abrir o Drive.

O que muda em contas de trabalho ou escola?

No Google Workspace, o administrador pode restringir quais arquivos saem da organização e com quem podem ser compartilhados. Mesmo com o e-mail do destinatário adicionado, o compartilhamento externo pode ser barrado.

Quando isso acontece, o Gmail avisa que o arquivo não pode ser compartilhado. A restrição também pode partir do lado de quem recebe, se a empresa do destinatário impedir o acesso a arquivos externos.

O caminho é acionar o setor de TI ou usar o canal de transferência aprovado pela organização, sem recorrer a links públicos para contornar a regra.

Quais as alternativas ao link do Google Drive?

Quando o Drive esbarra em bloqueio corporativo, cota cheia ou destinatário sem Conta Google, há outros caminhos para enviar arquivos grandes:

Compactar em .zip: o recurso nativo do Windows e do macOS, ou o 7-Zip, reduz documentos de texto e planilhas. Fotos em JPG e vídeos em MP4 já são comprimidos e quase não encolhem;

o recurso nativo do Windows e do macOS, ou o 7-Zip, reduz documentos de texto e planilhas. Fotos em JPG e vídeos em MP4 já são comprimidos e quase não encolhem; Reduzir o arquivo: exportar o PDF em qualidade menor ou redimensionar imagens pode trazer o anexo de volta para baixo dos 25 MB;

exportar o PDF em qualidade menor ou redimensionar imagens pode trazer o anexo de volta para baixo dos 25 MB; WeTransfer: a versão gratuita envia arquivos grandes por link temporário, sem exigir conta de quem recebe;

a versão gratuita envia arquivos grandes por link temporário, sem exigir conta de quem recebe; OneDrive: integrado ao Outlook, também converte anexos pesados em link. Nos planos pagos do Microsoft 365, permite definir senha e data de expiração para o acesso.