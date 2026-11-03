Durigan vê 'deficiências' em proposta de Lara Resende e nega discussão sobre mudança

RESUMO ＋ O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira, 3, que vê problemas na proposta econômica de André Lara Resende e que o tema não está em discussão com o presidente Lula. Segundo ele, as conversas com o presidente estão concentradas em um ajuste fiscal gradual, que preserve os compromissos sociais do governo.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira, 3, que a proposta do economista André Lara Resende para mudar a condução da política econômica tem "várias deficiências" e não está em avaliação pelo governo.

A declaração ocorre após a repercussão de uma possível reunião entre o economista e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para discutir alternativas de ajuste fiscal.

"Do meu ponto de vista, não é uma proposta, é uma ideia incipiente que foi colocada para debate público, mas não é uma proposta a ser avaliada ainda e tem várias deficiências do meu ponto de vista", afirmou Durigan a jornalistas.

O chefe da Fazenda disse que ele e sua equipe conversarão com Lara Resende e outros economistas, mas não há nada nesse momento sobre a mesa de Lula para decidir.

O ministro também negou que exista uma reunião agendada entre Lula e o economista. Segundo Durigan, o presidente tem discutido a política econômica com a equipe da Fazenda e ainda não definiu encontros com outros especialistas.

"O presidente não tem agenda com outros economistas; ele tem tido agenda comigo. E nas agendas comigo, nós não estamos tratando de nada que justifique ao mercado ter uma posição de medo", disse.

Durigan afirmou que as conversas com Lula tratam de um ajuste fiscal gradual, com melhora das contas públicas e preservação dos compromissos sociais assumidos pelo presidente durante a campanha eleitoral.

"Nós estamos tratando de um ajuste gradual que respeite os compromissos de campanha, que seja justo em relação aos mais pobres, em relação à progressividade que é necessário ser buscado no nosso sistema", disse.

O que propõe André Lara Resende?

A manifestação de Durigan ocorre após a repercussão de uma proposta de André Lara Resende, um dos formuladores do Plano Real, para reduzir os juros e alterar a coordenação entre as políticas fiscal e monetária.

O economista defende que o elevado custo dos juros é um dos principais fatores por trás do crescimento da dívida pública. Entre as medidas apresentadas estão a criação de um conselho fiscal e monetário e a redução gradual da taxa básica de juros, a Selic, dos atuais 13,75% para cerca de 7,5% ao ano, em 12 meses.

A proposta provocou divergências entre economistas e integrantes do PT. Enquanto setores do partido defenderam o debate sobre as ideias de Lara Resende, agentes do mercado financeiro manifestaram preocupação com possíveis interferências na política monetária.

Em nota, o presidente do PT, Edinho Silva, afirmou que apenas o atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, fala sobre economia em nome de Lula. O petista também divulgou um vídeo nas redes sociais dizendo que existe muita especulação e reforçou que não dará nenhum corte de programas sociais.