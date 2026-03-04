Ibovespa sobe forte e recupera parte das perdas da véspera

O Ibovespa abriu os negócios desta quarta-feira, 4, em forte alta. O índice acompanha uma melhor no humor do mercado internacional, após um dia de forte baixa. O conflito no Irã segue no radar do investidor. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ontem à noite que vai garantir apólices de seguro e até mesmo escolta para navios de carga no Estreito de Ormuz, com o objetivo de destravar o fluxo de exportações na região.

Às 10h20 (horário de Brasília), o Ibovespa subia 1,71%, aos 186.235 pontos. Das ações de peso do índice, os bancos tinham destaque de alta. Vale, que chegou a cair mais de 5% na véspera, se recuperava parcialmente do tombo, subindo algo em torno de 1%. Petrobras caía, na esteira do petróleo, cujos preços recuam no mercado internacional após dois dias seguidos de forte alta.

O pré-mercado em Nova York mostra índices futuros operando sem direção, oscilando entre leves altas e perdas. Na Europa, as bolsas se consolidam em terreno positivo. O dólar caía, se reaproximando do patamar dos R$ 5,20.