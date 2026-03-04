Dólar volta a cair e se reaproxima do patamar de R$ 5,20

Dólar: moeda volta a operar em baixa nesta quarta-feira (4) (Stock/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 4 de março de 2026 às 10h13.
O dólar comercial não sustenta os ganhos da véspera e volta a recuar nos negócios desta quarta-feira, 4. A moeda também perde força no exterior. O índice DXY que compara o dólar a uma cesta de moedas de países desenvolvidos recua após registrar a maior alta em quase um ano.
Por volta das 10h06 (horário de Brasília), o dólar recuava 0,9% e era negociado na casa de R$ 5,21.
Os mercados se acalmam na sessão de hoje após quedas expressivas na véspera, com a escalada de tensões no Irã. O anúncio do presidente americano Donald Trump de que vai garantir apólice de seguros para embarcações no Estreito de Ormuz trouxe alívio momentâneo aos investidores.
Com a medida, espera-se por uma melhora no fluxo de exportações da região, de onde sai 20% do petróleo global, além de metais e fertilizantes.
O pré-mercado em Nova York operava próximo da estabilidade, com os índices futuros ensaiando recuperação após a queda de ontem. Na Europa, as bolsas se firmam em terreno positivo.