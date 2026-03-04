Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Dólar volta a cair e se reaproxima do patamar de R$ 5,20

Moeda americana chegou a ultrapassar os R$ 5,30 na sessão de ontem, com tensões no Irã

Dólar: moeda volta a operar em baixa nesta quarta-feira (4) (Stock/Getty Images)

Dólar: moeda volta a operar em baixa nesta quarta-feira (4) (Stock/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 4 de março de 2026 às 10h13.

O dólar comercial não sustenta os ganhos da véspera e volta a recuar nos negócios desta quarta-feira, 4. A moeda também perde força no exterior. O índice DXY que compara o dólar a uma cesta de moedas de países desenvolvidos recua após registrar a maior alta em quase um ano.

Por volta das 10h06 (horário de Brasília), o dólar recuava 0,9% e era negociado na casa de R$ 5,21.

Os mercados se acalmam na sessão de hoje após quedas expressivas na véspera, com a escalada de tensões no Irã. O anúncio do presidente americano Donald Trump de que vai garantir apólice de seguros para embarcações no Estreito de Ormuz trouxe alívio momentâneo aos investidores.

Com a medida, espera-se por uma melhora no fluxo de exportações da região, de onde sai 20% do petróleo global, além de metais e fertilizantes.

O pré-mercado em Nova York operava próximo da estabilidade, com os índices futuros ensaiando recuperação após a queda de ontem. Na Europa, as bolsas se firmam em terreno positivo.

Acompanhe tudo sobre:DólarCâmbioAçõesIrã

Mais de Invest

Dólar tem maior queda em um mês após sinal de negociação com Irã

O rial iraniano é a moeda mais desvalorizada do mundo: entenda o que aconteceu

Guerra no Oriente Médio pode levar petróleo a US$ 108, diz estudo

CEO do Goldman diz que mercado ainda não precificou guerra do Irã

Mais na Exame

Pop

De Beatles à Taylor Swift: os artistas com mais músicas no topo da Billboard

Brasil

Diretórios estaduais do MDB fazem manifesto por neutralidade nas eleições

Um conteúdo Bússola

Gestão Sustentável: o blended finance como alavanca de impacto positivo

Mundo

China cobra respeito a acordos internacionais após fala de Trump sobre Espanha