Ibovespa hoje: bolsa cai com exterior em meio à expectativa de juros mais altos nos EUA

O Ibovespa recua nesta segunda-feira, 6, seguindo as perdas do mercado internacional. No exterior, investidores seguem repercutindo negativamente os dados do mercado de trabalho americano, que saíram surpreendentemente fortes no fim da última semana.

Ibovespa: - 0,55%, 107.923 pontos

O payroll, considerado um dos principais indicadores da economia americana, revelou a criação de 517.000 empregos urbanos em janeiro -- mais que o dobro do consenso de 185.000 novos postos para o período. Já a taxa a desemprego caiu de 3,5% para 3,4%, a menor desde 1969.

O mercado de trabalho superaquecido nos Estados Unidos tem feito investidores reduzirem as apostas de quedas de juros ainda neste ano, provocando efeitos sobre os mercados globais.

Bolsas caem e o dólar se fortalece no mundo, com a perspectiva de um Federal Reserve (Fed) mais duro. Os últimos dados também aumentaram as expectativas do mercado para as falas do presidente do Fed, Jerome Powell, nesta terça-feira, 7, em conversa com David Rubenstein, presidente do Clube Econômico de Washington.

"Os dados do payroll mudaram o apetite do mercado e levaram investidores a rever a possibilidade de o juro americano subir acima de 5%. Por outro lado, é muito difícil haver recessão com uma taxa de desemprego tão baixa", comentou em morning call Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master.

Maiores altas e baixas da bolsa

Na bolsa brasileira, as quedas são puxadas pelas ações da Vale, que recuam mais de 1% após nova queda do minério de ferro na China. A commodity caiu nesta madrugada pelo terceiro pregão consecutivo e encerrou cotada a US$ 123 por tonelada, o menor patamar em mais de duas semanas. As maiores quedas, no entanto, são lideradas pelos frigoríficos BRF e Marfrig, com quedas superiores a 3%.

Vale ( VALE3 ): - 1,56%

): - 1,56% BRF (BRFS3): - 5,95%

Guilherme Paulo, operador de renda variável da Manchester Investimentos ressalta que o balanço do frigorífico Tyson Foods, nos Estados Unidos, pressiona o setor como um todo no Brasil. "O resultado veio ruim, com o spread bovino bastante pressionado no país", disse.

No extremo oposto do Ibovespa, as ações da CVC saltam mais de 2% em reação à prévia operacional do quarto trimestre. No período, a CVC apresentou R$ 3,455 bilhões em reservas confirmadas, 14% acima do registrado no quarto trimestre de 2021. As reservas consumidas ficaram em R$ 3,69 bilhões no trimestre e em R$ 14,42 bilhões no ano, com respectivas altas de 7% e 64%. Os números, segundo a CVC, foram impulsionados pela maior disponibilidade da malha aérea e frequência de voos.

Analistas da Guide Investimentos ressaltaram a necessidade de cautela, apesar dos sinais de avanço da CVC. "Por mais que o operacional aponte uma recuperação em termos de volumes, ele pode ter sido alcançado por condições comerciais que potencialmente consomem margem para a companhia", afirmaram em relatório.