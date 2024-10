Ibovespa segue queda no exterior com temporada de balanços no radar; Bradesco cai 4%

O Ibovespa recua nesta quinta-feira, 31, acompanhando a queda das principais bolsas internacionais, onde investidores repercutem os últimos resultados da temporada de balanços do terceiro trimestre.

Ibovespa hoje

Ibovespa: - 0,14%, 130.472 pontos

Entre os principais destaques do mercado externo estão as ações da Microsoft e da Meta. Na última noite, ambas as gigantes de tecnologia apresentaram lucros acima do esperado por analistas, mas não empolgaram os investidores. Meta cai 2% na Nasdaq, enquanto as ações da Microsoft recuam 5%.

No Brasil, as atenções estão voltadas para Bradesco e Ambev, que operam em queda nesta manhã.

O Bradesco (BBDC4) registrou um lucro líquido recorrente de R$ 5,225 bilhões no terceiro trimestre deste ano. Embora o resultado tenha superado ligeiramente o consenso de mercado da Bloomberg, que era próximo de R$ 5 bilhões, as expectativas dos gestores estavam elevadas devido ao otimismo com o processo de turnaround do banco.

Já a Ambev registrou uma queda de 11,2% no lucro líquido, que ficou em R$ 3,57 bilhões, abaixo do consenso. O resultado foi impactado pela menor dedutibilidade de subvenções governamentais e pelos juros sobre capital próprio (JCP).

Dados do dia

O ambiente macroeconômico também segue agitado. No Brasil, investidores aguardam o anúncio do pacote de corte de gastos do governo, enquanto avaliam os dados econômicos que indicam uma atividade aquecida.

Nesta quinta-feira, foi divulgada a taxa de desemprego, que ficou em 6,4%, levemente abaixo do consenso dos economistas, de 6,5%.

"O mercado de trabalho segue robusto, mas isto não está se traduzindo em aumento da renda na margem. O rendimento médio real ficou estável, assim como a massa salarial", diz o economista André Perfeito em nota.

Nos Estados Unidos, o índice de Preços sobre Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês) registrou alta de 2,1%, em linha com o esperado. Já o núcleo do PCE, menos sensível a fatores voláteis, avançou 2,7% na comparação anual, 0,1 ponto percentual acima do previsto. O índice é considerado a principal referência para a meta de inflação de 2% do Federal Reserve.

Dólar hoje

O dólar comercial sobe 0,25% aos R$ 5,778. Na última sessão, a moeda havia fechado em queda de 0,04%, aos R$ 5,763.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

Até o dia 1º de novembro (sexta-feira), o horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, e o after market entre 17h30 e 18h. As negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.

Já a partir do dia 4 de novembro (segunda-feira), o fechamento da bolsa ocorrerá uma hora mais tarde. As negociações serão das 10h às 18h, seguindo o horário de verão dos Estados Unidos, com o after market operando das 18h25 às 18h45. O horário da pré-abertura e do início seguem iguais.