Ambev mostra resiliência operacional, mas lucro líquido cai 11% no 3° tri

No terceiro trimestre, os resultados da Ambev mostraram um mercado mais complexo, mas o Ebitda superou as expectativas com a rentabilidade da unidade de cervejas no Brasil melhor do que se previa.

O lucro líquido caiu 11,2% para R$ 3,57 bilhões, abaixo do consenso, com impacto da menor dedutibilidade de subvenções governamentais e dos juros sobre capital próprio (JCP). A receita líquida subiu 8,8%, para R$ 22 bilhões.

O Ebitda de R$ 7 bilhões mostrou um avanço de 7,3% na base anual, 1% acima do que projetava o mercado, observa a equipe do City. “Ambev veio com tendências operacionais fortes, especialmente quando se observa a margem Ebitda de cervejas no Brasil”, escreve o banco.

A Ambev registrou um volume de 23,4 milhões de hectolitros de cerveja no Brasil no terceiro trimestre de 2024, alta de 0,6% em comparação com o mesmo período do ano passado. Globalmente, o volume caiu 0,6%, para 45 milhões de hectolitros.

No recorte das marcas premium/super premium, a Ambev registrou aumento de volume acima de 20% - liderado por Corona, Spaten e Original. As marcas core plus, da família Budweiser, cresceram acima de 10% no trimestre. Foi o 14º trimestre consecutivo em que o crescimento da marcas premium/super premium superaram o volume total.

A receita líquida de cerveja no Brasil foi de R$ 9,8 bilhões no terceiro trimestre, alta de 3,5% comparando com o mesmo período do ano passado.

O lucro líquido da unidade de cervejas no Brasil foi de R$ 2,5 bilhões, crescimento orgânico de 7,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

Já o EBITDA ajustado foi de R$ 3,4 bilhões, crescimento reportado de 7,6%.

Não-alcoólicas

Na divisão das bebidas não-alcoólicas no Brasil, a Ambev teve uma receita de R$ 2 bilhões no terceiro trimestre, alta de 14,8% em relação ao mesmo período de 2023. O lucro líquido de R$ 473 milhões foi 33% maior que o relatado no ano passado.

O desempenho positivo foi sustentado pelas marcas health & welness e energéticos, liderados principalmente por refrigerantes sem açúcar, Gatorade e Red Bull. A família Guaraná Antarctica teve um crescimento de volume de um dígito alto, com o Guaraná Antarctica Zero aumentando quase 60%, enquanto o volume da Pepsi Black subiu acima de 20% (low twenties).

A empresa também divulgou que o Zé Delivery teve 16 milhões de pedidos no terceiro trimestre, alta de 8% em relação ao mesmo período do ano passado.

Desafios globais

A empresa reportou uma queda de 7,7% no volume de produção (em hectolitros) na América Latina no terceiro trimestre em relação ao mesmo período de 2023. A pressão inflacionária na Argentina fez com que esse número fosse ainda pior por lá, com diminuição de cerca de 15%. Por outro lado, Bolívia e Chile tiveram desempenhos positivos.

No Canadá, outro mercado desafiador para a empresa, houve aumento de 0,1% na receita líquida, mas queda de 1,4% no volume de produção e 1,7% no lucro bruto.