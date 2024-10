EMS retira oferta pela Hypera, mas deixa porta aberta para negociações

A EMS informou a retirada da proposta de fusão com a Hypera, após a rejeição unânime pelo conselho de administração da companhia. Os termos incluíam uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) para 20% da empresa a um valor de R$ 30 por ação – um prêmio de quase 40% em relação à cotação da data da oferta.

As ações da Hypera caíram 14% desde que o conselho anunciou a recusa da oferta. Hoje, com a retirada da proposta, lideram as baixas da Bolsa, recuando mais 8% e voltando para o patamar dos R$ 22 anterior à oferta.

Embora tenha retirado a oferta formal, a EMS ainda está disposta a negociar. "Caso haja interesse do conselho de administração da Hypera em reavaliar sua posição e iniciar discussões sobre uma transação envolvendo a combinação de negócios com a EMS, estamos dispostos a discutir os termos comerciais inicialmente propostos", afirmou a EMS em carta enviada à Hypera.

No documento, a EMS ainda rebateu as justificativas para a recusa da oferta, que, segundo o conselho, subestimava "significativamente" o valor da empresa e não apresentava sinergias de produtos, cultura e governança.

A EMS afirmou que a governança corporativa pela Hypera, seguiria os padrões do Novo Mercado da B3, manteria conselheiros independentes e criaria comitês conjuntos para garantir o alinhamento de interesses.

Líder no setor de genéricos, a EMS também voltou a defender que o alinhamento dos portfólios traria benefícios para a empresa combinada. "A EMS conta atualmente com mais de 2.500 SKUs ativos em diferentes categorias terapêuticas, oferecendo potencial único de expansão nos mercados de atuação da Hypera e uma complementaridade significativa em seu portfólio".

Sobre o valor da proposta, a EMS afirmou que o preço oferecido considerava o mesmo múltiplo EV/Ebitda para ambas as companhias – apesar de a Hypera ter um endividamento bem mais elevado. "A proposta foi construída tanto com base no valor intrínseco da Hypera quanto no valor adicional gerado pela união estratégica entre as companhias".

"Consideramos que uma análise mais profunda e um engajamento mais ativo seriam benéficos, especialmente diante do potencial de criação de valor que a transação oferece à Hypera e a seus acionistas", finalizou a EMS, deixando a porta aberta para conversas.