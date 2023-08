Ibovespa hoje: oscila perto da estabilidade com bateria de dados nos EUA e Brasil

O Ibovespa oscila ente altas e baixas nesta quarta-feira, 30, com investidores digerindo a bateria de dados econômicos divulgados no Brasil e no exterior nesta manhã.

Ibovespa agora

Ibovespa: - 0,07%, 118.326 pontos

Por aqui, índices de preços voltaram a indicar deflação. O Índice Preço Geral de Mercado (IGP-M) de agosto ficou negativo em 0,14% ante expectativa de alta de 0,15%. Já o Índice de Preços ao Produtor de julho, que também saiu pela manhã, teve queda de 0,82%. A projeção era de uma deflação ao produtor de 2,99%.

"O destaque do IGP-M foi a deflação dos preços ao consumidor, que recuaram 0,11% no mês anterior mas em agosto deflacionou 0,19%. O responsável pela queda foi o grupo alimentação, que caiu 0,93%", avaliou o economista André Perfeito em nota.

Também foram divulgados nesta quarta os números do Caged, que revelou criação líquida de 142,700 novos postos, representando uma desaceleração frente ao observado em junho, quando foram criados 157.200 postos de trabalho.

Nos Estados Unidos, a grande expectativa era para os dados de empregos privados do Instituto ADP. Os números, conhecidos como prévia do payroll, saíram abaixo do consenso de mercado. Foram criados 177.000 novos empregos em agosto nos Estados Unidos contra os 195.000 esperados.

Assim como os dados do ADP, a revisão do PIB americano do segundo trimestre apontou para uma atividade mais fraca na maior economia do mundo. O crescimento, segundo divulgação desta manhã, foi de 2,1% ante o de 2,4% apontado na primeira prévia do indicador.

Além dos dados econômicos, investidores seguem à espera da votação do projeto de lei que prevê que o representante do governo desempate disputas acirradas no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), no Senado. Com o "voto de qualidade" do Carf favorecendo a União, a projeção é de que a lei, se aprovada, promova entre R$ 40 bilhões e 50 bilhões de arrecadação em 2024.

Maiores altas do Ibovespa

CVCB3: + 9,83%

CMIG4: + 2,58%

DXCO3: + 1,80%

Maiores quedas do Ibovespa

IRBR3: - 4,13%

VIIA3: - 4,90%

HYPE3: - 1,73%

Que horas fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.